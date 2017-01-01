Доба в АТО: ворог застосував заборонені міномети та артилерію, один воїн загинув

Російсько-терористичні війська 22 рази порушили режим тиші

Вечір перед новорічно-різдвяним перемир’ям не пройшов спокійно у районі проведення АТО. Російсько-окупаційні війська продовжували грубо порушувати режим припинення вогню та здійснювали прицільні обстріли по позиціях Збройних сил України, застосовуючи заборонені міномети та артилерію. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО. На Луганському



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Російсько-терористичні війська 22 рази порушили режим тиші

Вечір перед новорічно-різдвяним перемир’ям не пройшов спокійно у районі проведення АТО. Російсько-окупаційні війська продовжували грубо порушувати режим припинення вогню та здійснювали прицільні обстріли по позиціях Збройних сил України, застосовуючи заборонені міномети та артилерію. Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО.

На Луганському напрямку, в другій половині доби, ворог зі 122-мм артилерійської системи вів вогонь по наших позиціях на підступах до Старого Айдару. Міномети 120-го калібру противник застосував по оборонцях Троїцького, Травневого і Луганського. Захисників Новоолександрівки і Зайцевого російські найманці обстрілювали із БМП, гранатометів і кулеметів.

На Донецькому напрямку під мінометний вогонь окупантів потрапили опорні пункти сил АТО в районі Авдіївки, Пищевика і Павлополя.

Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська 22 рази порушили режим тиші. У випадках, що становили найбільшу небезпеку особовому складу, українські воїни давали агресору адекватну вогневу відповідь.

У наслідок ворожих обстрілів поранено одного військовослужбовця, ще один отримав бойову травму і, нажаль, Україна втратила одного захисника. Штаб АТО висловив співчуття рідним і близьким воїна, який віддав життя за Батьківщину.