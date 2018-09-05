Бойовики поширюють фейк про наступ української армії 14 вересня



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За версією окупантів, українські війська перекидаються і зосереджуються під прикриттям навчань «Шторм-2018»

За оперативними даними групи «Інформаційний спротив», окупанти посилено поширюють чутки про нібито підготовлюваний на 14 вересня широкомасштабний наступ ЗСУ на Донбасі.

Про це у Facebook написав координатор групи «ІС», народний депутат Дмитро Тимчук.

«Одночасно з посиленими спробами у росЗМІ і підконтрольних російській окупаційній адміністрації на Донбасі ЗМІ прив'язати до знищення ватажка «ДНР» Захарченка «українські ДРГ», окупанти посилено поширюють чутки про нібито підготовлюваний на 14 вересня ц.р. широкомасштабний наступ ЗСУ на Донбасі», - написав він.

Тимчук зазначив, що, за версією окупантів, українські війська перекидаються і зосереджуються під прикриттям навчань «Шторм-2018», а керуватимуть і контролюватимуть хід проведення операції деякі «натівські військові» й «міжнародні найманці», які «вже прибули» у відповідні штаби.