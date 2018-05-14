Бойовики приховують на Донбасі десятки зниклих українців, - Геращенко

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Бойовики на сьогодні підтверджують лише 14 українців у себе, серед них 8 військових

Представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Ірина Геращенко заявила, що бойовики ОРДЛО підтверджують наявність у них лише 14 українських заручників.

Про це вона сказала у коментарі журналістам в Києві, передає «Укрінформ».

«Бойовики на сьогодні підтверджують лише 14 українців у себе, серед них 8 військових. Так само кілька цивільних вони підтверджують. Але ми не можемо знайти десятки українців, як так чи інакше утримуються на окупованих територіях», - сказала Геращенко.

За її словами, президент та міжнародні партнери мають говорити не просто про звільнення заручників, а про конкретні прізвища.

Раніше Ірина Геращенко повідомляла, що бойовики ОРДЛО, контрольовані Росією, вимагають передати їм понад 80 засуджених найманців в обмін на 15 ув’язнених українців.

Раніше повідомлялося, що зниклими безвісти на Донбасі вважаються понад 300 осіб.

Також нагадаємо, що бойовики «ДНР» ініціювали включення Володимира Рубана до обмінних списків декілька тижнів тому.