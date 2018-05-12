Стали відомі подробиці ініціативи бойовиків щодо Рубана

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Фото: «Радіо Свобода» Володимир Рубан

Включення Рубана до списків лише ускладнить процес обміну полоненими, каже Геращенко

Бойовики «ДНР» ініціювали включення Володимира Рубана до обмінних списків декілька тижнів тому. Про це повідомила Ірина Геращенко, уповноважена з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях, перший заступник голови Верховної Ради.

За її словами, таке включення лише ускладнить процес обміну полоненими.

«Бойовики вимагають віддати їм воювавших на Донбасі росіян, не маючих жодного відношення до Донбасу беркутівців, терористів з усіх усюд, людей, що їх публічно всюди нахвалювали. Мовляв, Володимир попросив бойовиків його звільнити і вони вимагають від «хунти «віддати» «офіцера». Все це виглядає дуже дивно. Й ускладнює й без того непрості переговори про звільнення наших хлопців», - написала Геращенко у Facebook.

Вона також додала, що бойовики оцінюють важливість Рубана «адекватно» і готові його обміняти по формулі «один за одного».

«Тим, хто пише, що, мовляв, можна вимагати за Рубана всіх наших хлопців, мушу вас розчарувати: бойовики оцінюють його адекватно, й заявили, що готові забрати в форматі 1-1, не більше. Що, звичайно, неприпустимо», - зазначила перший віце-спікер.

Раніше стало відомо, що бойовики «ДНР» внесли Володимира Рубана у списки для обміну полоненими. Про це заявив глава Служби безпеки України Василь Грицак.

Як повідомлялося, в СБУ заявили, що з початку 2013 року Рубан став учасником проросійського руху Віктора Медведчука «Український вибір» і виступав проти євроінтеграції України. Також він вже 14 років пов’язаний з Росією.

Згідно з текстом підозри, опублікованого ЗМІ, Рубану закидають підготовку терористичного акту і незаконне володіння зброєю. Серед цілей, званих у документі, вказані підготовка замаху на президента України, а також на перших осіб держави.

8 березня правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».

За словами заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгія Туки, Рубан перевозив арсенал зброї у меблях.

Також повідомлялося, що Володимир Рубан і Надія Савченко, які підозрюються у підготовці до теракту та інших злочинах, відмовляються давати покази, користуючись своїм правом.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що правоохоронці встановили імена російських полковників, які давали зброю народному депутату Надії Савченко для вчинення теракту в центрі Києва.