Бойовики продовжують зривати відкриття пункту пропуску «Золоте»

Питання відкриття КПВВ «Золоте» обговорювалося на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську

На сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона заявила, що бойовики продовжують зривати відкриття КПВВ «Золоте» в Луганській області. Про це у Facebook написала речниця представника Києва на переговорах Леоніда Кучми Дарка Оліфер. «Ми обурені цинізмом, з яким РФ та ОРЛО продовжують



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КПВВ «Золоте»

Питання відкриття КПВВ «Золоте» обговорювалося на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську

На сьогоднішньому засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську українська сторона заявила, що бойовики продовжують зривати відкриття КПВВ «Золоте» в Луганській області.

Про це у Facebook написала речниця представника Києва на переговорах Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Ми обурені цинізмом, з яким РФ та ОРЛО продовжують зривати відкриття КПВВ «Золоте». Цей пункт пропуску давно повинен запрацювати без жодних додаткових умов, тому закликаємо російську сторону невідкладно виконати зобов'язання, які взяв на себе президент РФ у присутності колег по «нормандському формату» ще у жовтні 2016 року», - заявила вона.

Крім цього, Україна порушила питання безпеки, зазначивши, що місія ОБСЄ систематично фіксує обстріли об'єктів інфраструктури, зокрема Донецької фільтрувальної станції.

Як повідомляв «Главком», у середу на переговорах у Мінську сторони конфлікту на Донбасі домовились про формат обміну полоненими.