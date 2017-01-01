У Мінську дійшли згоди про обмін полоненими
- Вчора, 18:10
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Сторони домовились у найстисліші терміни узгодити процедуру і дату обміну
У середу на переговорах у Мінську сторони конфлікту на Донбасі домовились про формат обміну полоненими.
Про це повідомила у Facebook речниця представника Києва на переговорах Леоніда Кучми Дарка Оліфер.
«Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтвердили готовність сторін виконати обмін утримуваними особами на засадах вже затверджених списків», - написала вона.
За словами Оліфер, сторони також домовились у найстисліші терміни узгодити процедуру і дату обміну, виходячи з прагнення виконати цей обмін до новорічних та різдвяних свят.
Крім того, за її словами, на засіданні безпекової підгрупи в Мінську українська сторона звернула увагу на поведінку спостерігача СММ ОБСЄ, який дружньо вітався і спілкувався з бойовиком ОРЛО.
«Таку поведінку ми вважаємо неприйнятною, так само, як і посмішки представників ОРЛО, якими супроводжувався процес передачі тіл загиблих бійців», - наголосила речниця.
Як відомо, 15 листопада президент Росії Володимир Путін обговорив телефоном із ватажками «ЛНР» і «ДНР» ініціативу спецпредставника України з гуманітарних питань і свого кума Віктора Медведчука провести найближчим часом пропорційний обмін полоненими за формулою «306 на 74».
За словами Медведчука, обмін полоненими між українською владою і бойовиками Донбасу проходитиме у два етапи – перший може відбутися до новорічних свят.
Обмін «усіх на усіх» уже 14 місяців як заблоковано, тому зараз ідеться про частковий «пропорційний» обмін.
Представниця України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявляла, що Київ не може відпустити тих, хто не підпадає під дію Мінських угод, – наприклад, беркутівців, яких підозрюють у вбивствах на Майдані у 2014 році.