Бойовики п’яту добу блокують роботу пункт пропуску «Мар’їнка»



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Бойовики п’яту добу блокують роботу пункт пропуску «Мар’їнка»

На КПВВ Станиця Луганська в неділю, 14 червня, лінію розмежування перетнуло 180 громадян

Бойовики так званої «ДНР» п’яту добу блокують роботу КПВВ Мар'їнка, а також більше трьох діб утримують перед блокпостом двох людей, не дозволяючи проїхати.

Про це повідомляє прес-служба ООС в Facebook.

У ООС заявили, що українські прикордонники зі складу Об'єднаних сил при необхідності готові забезпечити повернення громадян назад на підконтрольну уряду України територію.

На КПВВ Станиця Луганська в неділю, 14 червня, лінію розмежування перетнуло 180 громадян: 75 на підконтрольну уряду України територію і 105 в зворотному напрямку.

Нагадаємо, вчора біля пунктів пропуску в Мар'їнці і Станиці Луганській утворилися черги.

Як відомо, з 10 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил частково запрацювали контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.