  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики п’яту добу блокують роботу пункт пропуску «Мар’їнка»

    • Розсилка
    Бойовики п&rsquo;яту добу блокують роботу пункт пропуску &laquo;Мар&rsquo;їнка&raquo; - Бойовики п’яту добу блокують роботу пункт пропуску «Мар’їнка»
    Бойовики п’яту добу блокують роботу пункт пропуску «Мар’їнка»

    На КПВВ Станиця Луганська в неділю, 14 червня, лінію розмежування перетнуло 180 громадян

    Бойовики так званої «ДНР» п’яту добу блокують роботу КПВВ Мар'їнка, а також більше трьох діб утримують перед блокпостом двох людей, не дозволяючи проїхати.

    Про це повідомляє прес-служба ООС в Facebook.

    У ООС заявили, що українські прикордонники зі складу Об'єднаних сил при необхідності готові забезпечити повернення громадян назад на підконтрольну уряду України територію.

    На КПВВ Станиця Луганська в неділю, 14 червня, лінію розмежування перетнуло 180 громадян: 75 на підконтрольну уряду України територію і 105 в зворотному напрямку.

    Нагадаємо, вчора біля пунктів пропуску в Мар'їнці і Станиці Луганській утворилися черги.

    Як відомо, з 10 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил частково запрацювали контрольні пункти в'їзду-виїзду через лінію розмежування.

    ДНР КПВВ Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ