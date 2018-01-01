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    Бойовики розширюють списки осіб, яким заборонено виїжджати з окупованих територій

    Співробітниками ФСБ РФ складаються списки мешканців окупованого Донбасу, яким заборонять виїжджати з ОРДЛО
    За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування посилює режим контролю за населенням окупованих територій Донбасу. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк. Зокрема, бойовики розширили перелік категорій громадян, яким забороняється
    • Сьогодні, 13:50
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    КПВВ росіян на Донбасі&nbsp;
    КПВВ росіян на Донбасі 

    Співробітниками ФСБ РФ складаються списки мешканців окупованого Донбасу, яким заборонять виїжджати з ОРДЛО

    За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування посилює режим контролю за населенням окупованих територій Донбасу. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

    Зокрема, бойовики розширили перелік категорій громадян, яким забороняється виїзд на територію, підконтрольну уряду України, повідомив речник.

    «З початку лютого цього року заборонено виїзд розповсюджений і на осіб, які залучаються до виконання господарських робіт та у якості обслуговуючого персоналу так званих органів влади та силових структур окупаційних адміністрацій. З цією метою співробітниками ФСБ РФ складаються списки зазначеної категорії громадян для їх затримки у разі спроби перетину лінії розмежування», — повідомив Гуцуляк.

    Нагадаємо, минулої доби бойовики активно обстрілювали позиції Збройних сил України, внаслідок обстрілів поранено 4 українських військовослужбовців.

    Росія АТО бойовики на Донбасі ДНР ЛНР ФСБ КПВВ ОРДЛО
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