Бойовики розширюють списки осіб, яким заборонено виїжджати з окупованих територій

Співробітниками ФСБ РФ складаються списки мешканців окупованого Донбасу, яким заборонять виїжджати з ОРДЛО

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування посилює режим контролю за населенням окупованих територій Донбасу. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк. Зокрема, бойовики розширили перелік категорій громадян, яким забороняється



Розсилка ВІДПРАВИТИ

КПВВ росіян на Донбасі

Співробітниками ФСБ РФ складаються списки мешканців окупованого Донбасу, яким заборонять виїжджати з ОРДЛО

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування посилює режим контролю за населенням окупованих територій Донбасу. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

Зокрема, бойовики розширили перелік категорій громадян, яким забороняється виїзд на територію, підконтрольну уряду України, повідомив речник.

«З початку лютого цього року заборонено виїзд розповсюджений і на осіб, які залучаються до виконання господарських робіт та у якості обслуговуючого персоналу так званих органів влади та силових структур окупаційних адміністрацій. З цією метою співробітниками ФСБ РФ складаються списки зазначеної категорії громадян для їх затримки у разі спроби перетину лінії розмежування», — повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, минулої доби бойовики активно обстрілювали позиції Збройних сил України, внаслідок обстрілів поранено 4 українських військовослужбовців.