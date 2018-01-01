  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Бойовики на Донбасі провели 14 прицільних обстрілів, четверо поранених

    Військовослужбовці ЗСУ були змушені 10 разів відкривати вогонь у відповідь
    Минулої доби бойовики активно обстрілювали позиції Збройних сил України, внаслідок обстрілів поранено 4 українських військовослужбовців. [READ_MORE] Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк. «Усі 14 ворожих обстрілів наших позицій були прицільними. Загалом, у бік захисників
    • Сьогодні, 13:42
    • Розсилка

    Військовослужбовці ЗСУ були змушені 10 разів відкривати вогонь у відповідь

    Минулої доби бойовики активно обстрілювали позиції Збройних сил України, внаслідок обстрілів поранено 4 українських військовослужбовців.

    Читайте також

    Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

    «Усі 14 ворожих обстрілів наших позицій були прицільними. Загалом, у бік захисників України було випущено 134 снаряди з мінометів калібрів 120-мм та 82-мм... Військовослужбовці ЗСУ були змушені 10 разів відкривати вогонь у відповідь із озброєння, не забороненого Мінськими угодами. Внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення чотири українських захисника», - повідомив Гуцуляк.

    За словами речника, усіх поранених було оперативно доставлено до мобільних шпиталів, лікарі характеризують стан здоров’я кожного воїна як задовільний.

    Як повідомлялося, на Донеччині тіла 4 морських піхотинців були виявлені в будинку, у якому вони тимчасово проживали.

    Військова прокуратура сил АТО затримала двох військовослужбовців за підозрою у вбивстві під Широкиним своїх співслужбовців -  4 бійців окремої бригади морської піхоти. Затримані вже зізналися  у вбивстві.

    Читайте також
    АТО бойовики на Донбасі ЗСУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ