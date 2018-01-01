Бойовики на Донбасі провели 14 прицільних обстрілів, четверо поранених

Військовослужбовці ЗСУ були змушені 10 разів відкривати вогонь у відповідь

Минулої доби бойовики активно обстрілювали позиції Збройних сил України, внаслідок обстрілів поранено 4 українських військовослужбовців. [READ_MORE] Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк. «Усі 14 ворожих обстрілів наших позицій були прицільними. Загалом, у бік захисників



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Військовослужбовці ЗСУ були змушені 10 разів відкривати вогонь у відповідь

Минулої доби бойовики активно обстрілювали позиції Збройних сил України, внаслідок обстрілів поранено 4 українських військовослужбовців.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

«Усі 14 ворожих обстрілів наших позицій були прицільними. Загалом, у бік захисників України було випущено 134 снаряди з мінометів калібрів 120-мм та 82-мм... Військовослужбовці ЗСУ були змушені 10 разів відкривати вогонь у відповідь із озброєння, не забороненого Мінськими угодами. Внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення чотири українських захисника», - повідомив Гуцуляк.

За словами речника, усіх поранених було оперативно доставлено до мобільних шпиталів, лікарі характеризують стан здоров’я кожного воїна як задовільний.

Як повідомлялося, на Донеччині тіла 4 морських піхотинців були виявлені в будинку, у якому вони тимчасово проживали.

Військова прокуратура сил АТО затримала двох військовослужбовців за підозрою у вбивстві під Широкиним своїх співслужбовців - 4 бійців окремої бригади морської піхоти. Затримані вже зізналися у вбивстві.