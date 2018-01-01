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    Бойовики вкотре зірвали перемир’я: одного бійця АТО поранено

    Минулої доби російсько-терористичні війська сім разів порушили режим тиші
    Минула доба вкотре довела, що російсько-окупаційні війська продовжують нехтувати домовленостями щодо новорічно-різдвяного перемир’я. Обстріли позицій Збройних сил України з їхньої сторони не припинилися. Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО за 31 грудня 2017 року. Так, на луганському напрямку загарбники застосували 82-мм міномети,
    • Сьогодні, 06:12
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    Українські військовослужбовці
    Українські військовослужбовці

    Минулої доби російсько-терористичні війська сім разів порушили режим тиші

    Минула доба вкотре довела, що російсько-окупаційні війська продовжують нехтувати домовленостями щодо новорічно-різдвяного перемир’я. Обстріли позицій Збройних сил України з їхньої сторони не припинилися.

    Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО за 31 грудня 2017 року.

    Так, на луганському напрямку загарбники застосували 82-мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети поблизу Луганського, а зі стрілецької зброї окупанти провокували бійців АТО у районі Станиці Луганської.

    На донецькому напрямку, в нічний час, противник зі стрілецької зброї та гранатометів неодноразово обстрілював оборонні укріплення ЗСУ біля Верхньоторецького.

    На Приазов’ї ворог із мінометів різних калібрів грубо порушував перемир’я біля Гнутового та Широкиного. А неподалік Водяного – вів вогонь з гранатометів і легкого піхотного озброєння.

    Загалом, минулої доби російсько-терористичні війська сім разів порушили режим тиші. У результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення. Його доставлено до військового шпиталю та надано лікарську допомогу.

    Раніше штаб АТО повідомляв, що передноворічний день у районі проведення АТО пройшов без порушень режиму припинення вогню. Станом на 18.00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не було зафіксовано жодного обстрілу.

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