У переддень Нового року обстрілів в АТО не було – Штаб

Підрозділи Збройних сил України суворо дотримуються Мінських домовленостей

Передноворічний день у районі проведення АТО пройшов без порушень режиму припинення вогню. Станом на 18.00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу. Про це інформує прес-центр Штабу АТО. Підрозділи Збройних сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Український вйськовий

Підрозділи Збройних сил України суворо дотримуються Мінських домовленостей

Передноворічний день у районі проведення АТО пройшов без порушень режиму припинення вогню. Станом на 18.00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу. Про це інформує прес-центр Штабу АТО.

Підрозділи Збройних сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей.

Штаб АТО підкреслює необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з новорічними і різдвяними святами та підтверджує відданість дотриманню сталого припинення вогню.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів 30 грудня жоден український захисник не постраждав. За добу 30 грудня в зоні АТО бойовики здійснили чотири обстріли українських позицій по всій лінії зіткнення.

Поблизу Кримського Луганської області внаслідок підриву невстановленого вибухового пристрою зазнав поранень один український військовослужбовець.

Нагадаємо, 29 грудня бойовики здійснили загалом шість прицільних обстрілів позицій Збройних сил України.

Під час бойових дій від смертельного вогнепального поранення загинув один український військовий. Це сталося поблизу шахти Бутівка. Ще двоє військових отримали поранення біля Кам’янки і Катеринівки.