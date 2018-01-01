Прикордонники знайшли на позиції «ДНР» російський військовий квиток

Документи росіянина виявили на одній із позицій бойовиків «ДНР» на маріупольському напрямку

Оперативники Державної прикордонної служби встановили причетність громадянина Російської Федерації до війни на Донбасі. У ході проведення контрдиверсійних заходів на одній із позицій бойовиків «ДНР» на маріупольському напрямку було виявлено військовий квиток військовослужбовця, який продовжує проходити службу за контрактом у



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Військовий квиток росіянина

Документи росіянина виявили на одній із позицій бойовиків «ДНР» на маріупольському напрямку

Оперативники Державної прикордонної служби встановили причетність громадянина Російської Федерації до війни на Донбасі.

У ході проведення контрдиверсійних заходів на одній із позицій бойовиків «ДНР» на маріупольському напрямку було виявлено військовий квиток військовослужбовця, який продовжує проходити службу за контрактом у в/ч збройних сил РФ (армії Південного військового округу).

Про це повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

«Вище військове керівництво Російської Федерації, віддавши наказ про участь вказаного російського підрозділу у бойових діях на тимчасово окупованій території Донецької області, здійснює дії, спрямовані на ведення агресивних військових дій проти народу України», - наголосили прикордонники.

За цими фактами, які мають явні ознаки кримінального правопорушення (ч. 2 ст. 437 КК України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни), підготовлено та направлено повідомлення до слідчого відділу ГПУ для документування участі присутності військових підрозділів РФ у конфлікті на Донбасі.

Нагадаємо, на полігонах в окупованих територіях Донецької і Луганської областей і в Південному військовому окрузі 24-25 січня пройшли скоординовані спільні навчання бойовиків і російських військових.