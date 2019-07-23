Бойовики з початку доби один раз порушили «хлібне перемир'я»



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Втрат з української сторони не зафіксовано

Противник відкривав вогонь по наших захисниках з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї

Від початку доби бойовики на Донбасі здійснили один обстріл позицій ЗСУ, чим порушили режим сталого припинення вогню.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

«Від початку поточної доби Збройні сили України дотримуються сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

Зазначається що обстріл був здійснений в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Луганського з напрямку Нижнього Лозового.

Втрат з української сторони не зафіксовано.

Напередодні повідомлялося, що російсько-окупаційні війська підвищили інтенсивність робіт із облаштування додаткових вогневих позицій поблизу лінії зіткнення.