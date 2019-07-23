  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти облаштовують додаткові вогневі позиції біля лінії зіткнення, - розвідка

    • Розсилка

    За даними військової розвідки, командування російських окупаційних військ підвищує готовність до застосування артилерії з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів збройних сил РФ

    Російсько-окупаційні війська підвищили інтенсивність робіт із облаштування додаткових вогневих позицій поблизу лінії зіткнення. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

    «Командування російських окупаційних військ підвищує готовність до застосування артилерії з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів збройних сил РФ», - йдеться у повідомленні.

    Читайте також

    За даними розвідки, з 22 липня окупанти, зокрема, активізували підготовку артилерійських підрозділів, у т.ч. щодо скорочення термінів їх висування на передову з районів зосередження. При цьому зросла інтенсивність робіт з обладнання додаткових артилерійських вогневих позицій поблизу лінії зіткнення.

    Водночас, як повідомляє ГУР, у підконтрольних противнику засобах масової інформації зросла кількість викривлених і неправдивих повідомлень про агресивність намірів командування операції Об’єднаних сил. У такий спосіб противник, зауважив він, завчасно готує виправдання можливих провокаційних обстрілів позицій українських підрозділів.

    Як повідомлялось, окупанти один раз у вівторок, 23 липня, порушили хлібне перемир'я, оголошене в зоні Операції Об'єднаних сил з 21 липня

    Читайте також
    розвідка окупанти бойовики на Донбасі Донбас війна Донецьк Луганськ Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ