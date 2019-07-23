Окупанти облаштовують додаткові вогневі позиції біля лінії зіткнення, - розвідка



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За даними військової розвідки, командування російських окупаційних військ підвищує готовність до застосування артилерії з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів збройних сил РФ

Російсько-окупаційні війська підвищили інтенсивність робіт із облаштування додаткових вогневих позицій поблизу лінії зіткнення. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО).

«Командування російських окупаційних військ підвищує готовність до застосування артилерії з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів збройних сил РФ», - йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, з 22 липня окупанти, зокрема, активізували підготовку артилерійських підрозділів, у т.ч. щодо скорочення термінів їх висування на передову з районів зосередження. При цьому зросла інтенсивність робіт з обладнання додаткових артилерійських вогневих позицій поблизу лінії зіткнення.

Водночас, як повідомляє ГУР, у підконтрольних противнику засобах масової інформації зросла кількість викривлених і неправдивих повідомлень про агресивність намірів командування операції Об’єднаних сил. У такий спосіб противник, зауважив він, завчасно готує виправдання можливих провокаційних обстрілів позицій українських підрозділів.

Як повідомлялось, окупанти один раз у вівторок, 23 липня, порушили хлібне перемир'я, оголошене в зоні Операції Об'єднаних сил з 21 липня.