Британія має намір закликати ЄС до нових санкцій проти РФ
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В своїй промові в Вашингтоні Джеремі Хант згадає і окупований Крим
Лондон планує закликати країни ЄС спільно із США посилити тиск на РФ за допомогою нових санкцій.
Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Причиною цього, за словами Джеремі Ханта, є те, що РФ своїми діями зробила світ більш небезпечним. Після застосування хімічної зброї в Солсбері ЄС, на думку очільника МЗС Великої Британії, має вдатися до більшого тиску, щоб змусити Москву грати за правилами.
США і ЄС, як планує заявити Джеремі Хант в Вашингтоні, мають діяти спільно у будь-якому місці, де відбуваються порушення міжнародного права – від вулиць Солсбері і до майбутнього Криму.
Раніше повідомлялося, що Білий дім разом із Державним департаментом США та іншими відомствами майже розробив проект санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2».