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    Британія має намір закликати ЄС до нових санкцій проти РФ

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    Британія має намір закликати ЄС до нових санкцій проти РФ

    В своїй промові в Вашингтоні Джеремі Хант згадає і окупований Крим

    Лондон планує закликати країни ЄС спільно із США посилити тиск на РФ за допомогою нових санкцій.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    Причиною цього, за словами Джеремі Ханта, є те, що РФ своїми діями зробила світ більш небезпечним. Після застосування хімічної зброї в Солсбері ЄС, на думку очільника МЗС Великої Британії, має вдатися до більшого тиску, щоб змусити Москву грати за правилами.

    США і ЄС, як планує заявити Джеремі Хант в Вашингтоні, мають діяти спільно у будь-якому місці, де відбуваються порушення міжнародного права – від вулиць Солсбері і до майбутнього Криму.

    Раніше повідомлялося, що Білий дім разом із Державним департаментом США та іншими відомствами майже розробив проект санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2».

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