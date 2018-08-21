Британія має намір закликати ЄС до нових санкцій проти РФ



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В своїй промові в Вашингтоні Джеремі Хант згадає і окупований Крим

Лондон планує закликати країни ЄС спільно із США посилити тиск на РФ за допомогою нових санкцій.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Причиною цього, за словами Джеремі Ханта, є те, що РФ своїми діями зробила світ більш небезпечним. Після застосування хімічної зброї в Солсбері ЄС, на думку очільника МЗС Великої Британії, має вдатися до більшого тиску, щоб змусити Москву грати за правилами.

США і ЄС, як планує заявити Джеремі Хант в Вашингтоні, мають діяти спільно у будь-якому місці, де відбуваються порушення міжнародного права – від вулиць Солсбері і до майбутнього Криму.

Раніше повідомлялося, що Білий дім разом із Державним департаментом США та іншими відомствами майже розробив проект санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2».