  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Білий дім розробив законопроект із санкціями проти «Північного потоку-2»

    • Розсилка
    Білий дім розробив законопроект із санкціями проти «Північного потоку-2»

    Адміністрація США за потреби може запровадити санкції проти «Північного потока-2» у двотижневий термін

    Білий дім разом із Державним департаментом США та іншими відомствами майже розробив проект санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2».

    Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на колишніх та діючих американських чиновників.

    За їх словами, адміністрація США за потреби може запровадити санкції проти «Північного потока-2» у двотижневий термін. Ці обмежувальні заходи торкнуться компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу.

    Зазначається, що над розробкою законопроекту із санкціями працюють Білий дім, Держдеп, Міністерство торгівлі США та енергетичні департаменти.

    Нагадаємо, 19 серпня президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що «Північний потік-2» — це виключно економічний проект.

    16 липня Президент США Дональд Трамп заявив, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» Росією ставить під загрозу ринок збуту сланцевого газу США в Європі, тому робить США та Росію суперниками.

    Раніше Трамп заявляв, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» є катастрофою для Європи.

    12 липня Трамп під час прес-конференції саміту НАТО заявив, що вважає неприпустимим укладання угод з Росією в енергетичній сфері.

    Нагадаємо, що перед самітом НАТО Трамп розкритикував Німеччину через дозвіл на будівництво російського газопроводу «Північний потік-2» та заявив, що Німеччина — «заручниця Росії» у поставках енергоресурсів.

    Меркель у відповідь підкреслила, що Німеччина формує свою політику самостійно та без впливу Росії.

    Росія США Газпром санкції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ