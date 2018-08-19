Білий дім розробив законопроект із санкціями проти «Північного потоку-2»



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Адміністрація США за потреби може запровадити санкції проти «Північного потока-2» у двотижневий термін

Білий дім разом із Державним департаментом США та іншими відомствами майже розробив проект санкцій проти російського газопроводу «Північний потік-2».

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на колишніх та діючих американських чиновників.

За їх словами, адміністрація США за потреби може запровадити санкції проти «Північного потока-2» у двотижневий термін. Ці обмежувальні заходи торкнуться компаній, які беруть участь у будівництві газопроводу.

Зазначається, що над розробкою законопроекту із санкціями працюють Білий дім, Держдеп, Міністерство торгівлі США та енергетичні департаменти.

Нагадаємо, 19 серпня президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що «Північний потік-2» — це виключно економічний проект.

16 липня Президент США Дональд Трамп заявив, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» Росією ставить під загрозу ринок збуту сланцевого газу США в Європі, тому робить США та Росію суперниками.

Раніше Трамп заявляв, що будівництво газопроводу «Північний потік-2» є катастрофою для Європи.

12 липня Трамп під час прес-конференції саміту НАТО заявив, що вважає неприпустимим укладання угод з Росією в енергетичній сфері.

Нагадаємо, що перед самітом НАТО Трамп розкритикував Німеччину через дозвіл на будівництво російського газопроводу «Північний потік-2» та заявив, що Німеччина — «заручниця Росії» у поставках енергоресурсів.

Меркель у відповідь підкреслила, що Німеччина формує свою політику самостійно та без впливу Росії.