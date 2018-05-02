Британія перевіряє безпеку усіх подвійних агентів після отруєння Скрипалів
- Сьогодні, 05:30
-
Розсилка
Поліція Великої Британії перевіряє безпеку всіх подвійних агентів з Росії
Британська поліція перевіряє безпеку усіх російських екс-шпигунів, які живуть у Великобританії.
Про це повідомляє The Independent.
Зазначається, що поліція Великої Британії вирішила перевірити безпеку всіх подвійних агентів з Росії після нападу на екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку.
Сер Марк Седвіл, радник з питань національної безпеки, заявив, що слідчі ще не визначили, хто саме отруїв колишнього подвійного агента та його дочку нервово-паралітичною речовиною у Солсбері.
Нагадаємо, раніше у Великобританії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу «Новачок», яку розробляла Росія.
Отруєння Скрипалів сталося у Солсбері 4 березня. Постраждалих госпіталізували у вкрай важкому стані.
Після місяця лікування стан батька та доньки, за словами лікарів, значно покращився.
24 квітня одного з розробників скандального «Новачка» збив автомобіль.