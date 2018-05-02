Британія перевіряє безпеку усіх подвійних агентів після отруєння Скрипалів

Поліція Великої Британії перевіряє безпеку всіх подвійних агентів з Росії

Британська поліція перевіряє безпеку усіх російських екс-шпигунів, які живуть у Великобританії. Про це повідомляє The Independent. Зазначається, що поліція Великої Британії вирішила перевірити безпеку всіх подвійних агентів з Росії після нападу на екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку. Сер Марк Седвіл, радник з питань національної



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Британські правоохоронці

Поліція Великої Британії перевіряє безпеку всіх подвійних агентів з Росії

Британська поліція перевіряє безпеку усіх російських екс-шпигунів, які живуть у Великобританії.

Про це повідомляє The Independent.

Зазначається, що поліція Великої Британії вирішила перевірити безпеку всіх подвійних агентів з Росії після нападу на екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку.

Сер Марк Седвіл, радник з питань національної безпеки, заявив, що слідчі ще не визначили, хто саме отруїв колишнього подвійного агента та його дочку нервово-паралітичною речовиною у Солсбері.

Нагадаємо, раніше у Великобританії встановили, що колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку отруїли нервово-паралітичною речовиною військового типу «Новачок», яку розробляла Росія.

Отруєння Скрипалів сталося у Солсбері 4 березня. Постраждалих госпіталізували у вкрай важкому стані.

Після місяця лікування стан батька та доньки, за словами лікарів, значно покращився.

24 квітня одного з розробників скандального «Новачка» збив автомобіль.