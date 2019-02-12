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    Британія та Болгарія розслідують причетність ГРУ до отруєння бізнесмена

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    Британія та Болгарія розслідують причетність ГРУ до отруєння бізнесмена

    Один із причетних до отруєння екс-російського розвідника Сергія Скрипаля міг також брати участь в отруєнні болгарського бізнесмена Еміліана Ґебрева

    Лондон і Софія створили робочу слідчу групу для розслідування ймовірного зв’язку між отруєнням агентами ГРУ колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері зі схожим отруєнням болгарського бізнесмена Еміліана Ґебрева в 2015 році.

    Про це повідомляє The Guardian із посиланням на заяву, зроблену в понеділок послом Об’єдананого Королівства в Болгарії Еммою Гопкінс після зустрічі з болгарськими високопосадовцями.

    «Посол Великої Британії у Болгарії Емма Гопкінс зустрілася в Софії з болгарськими прем’єр-міністром Бойком Борисовим, генеральним прокурором Сотиром Цацаровим, міністром внутрішніх справ Младеном Мариновим і очільником контррозвідувального управління Димитром Димитровим. Причиною стали висновки розслідування проекту Bellingcat, згідно з якими один із причетних до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його дочки в британському Солсбері міг також брати участь в отруєнні болгарського бізнесмена Еміліана Ґебрева у квітні 2015 року», - йдеться в повідомленні.

    Коментуючи зустріч із болгарськими високопосадовцями, Гопкінс заявила, що Лондон і Софія «тісно співпрацюють» над цією справою протягом кількох місяців.

    Як відомо, болгарською стороною під час розслідування справи Ґебрева були знайдені сліди токсичного інсектициду хлорпірифосу в каві і продуктах харчування в його будинку, але не було виявлено жодних речовин, заборонених Конвенцією про хімічну зброю.

    7 лютого проект журналістських розслідувань Beliingcat висунув версію про ймовірну причетність третього підозрюваного, відомого як «Сергій Федотов» у справі Скрипалів, до отруєння болгарського бізнесмена Еміліана Ґебрева 2015 року.

    Джерело: Укрінформ

    ГРУ Софія отруєння посол Болгарія розслідування
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