Британія відзначила роботу СБУ: перекрито потужний канал контрабанди



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Митна служба Британії і СБУ знешкодили одну з найбільших злочинних організацій, що займалась контрабандою

Податкова і митна Служба Великої Британії і Служба безпеки України знешкодили потужний канал контрабанди цигарок до ЄС.

Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні.

«Податкова і митна Служба Великої Британії і Служба безпеки України нанесли скоординований удар по міжнародній злочинній групі. Знешкоджено одну з найбільших злочинних організацій, що займалась контрабандою контрафактних цигарок на територію країн ЄС. У боротьбі із організованою злочинністю співпраця наших служб не має кордонів», - йдеться у повідомленні.

У посольстві відзначили роботу СБУ і зазначили, що Британія продовжуватиме зміцнювати двосторонню співпрацю між правоохоронними органами.

Нагадаємо, на Закарпатті Служба безпеки України вилучила найбільшу в українській історії партію контрабандних цигарок вартістю 70 млн грн.