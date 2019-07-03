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    Британія відзначила роботу СБУ: перекрито потужний канал контрабанди

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    Британія відзначила роботу СБУ: перекрито потужний канал контрабанди

    Митна служба Британії і СБУ знешкодили одну з найбільших злочинних організацій, що займалась контрабандою

    Податкова і митна Служба Великої Британії і Служба безпеки України знешкодили потужний канал контрабанди цигарок до ЄС.

    Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні.

    «Податкова і митна Служба Великої Британії і Служба безпеки України нанесли скоординований удар по міжнародній злочинній групі. Знешкоджено одну з найбільших злочинних організацій, що займалась контрабандою контрафактних цигарок на територію країн ЄС. У боротьбі із організованою злочинністю співпраця наших служб не має кордонів», - йдеться у повідомленні.

    У посольстві відзначили роботу СБУ і зазначили, що Британія продовжуватиме зміцнювати двосторонню співпрацю між правоохоронними органами.

    Нагадаємо, на Закарпатті Служба безпеки України вилучила найбільшу в українській історії партію контрабандних цигарок вартістю 70 млн грн.

     

    ЄС СБУ контрабанда посольство Велика Британія
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