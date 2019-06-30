На Закарпатті вилучили найбільшу в історії України партію контрабандних цигарок



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Ділки планували транспортувати продукцію до країн Євросоюзу через державний кордон у Закарпатській області Фото: СБУ

Орієнтована вартість вилучених цигарок становить близько 70 млн грн

На Закарпатті Служба безпеки України вилучила найбільшу в українській історії партію контрабандних цигарок вартістю 70 млн грн.

Про це 29 червня повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що співробітники СБУ перекрили функціонування потужного каналу контрабанди цигарок до країн Європейського Союзу.

Оперативники спецслужби встановили, що організована група осіб, пов’язана із міжнародними злочинними угрупованнями, налагодила постачання в Україну з інших країн цигарок відомих світових брендів поза митним контролем без сплати відповідних обов’язкових платежів.

Ділки планували транспортувати продукцію до країн Євросоюзу через державний кордон у Закарпатській області, частину реалізувати на чорному ринку в нашій країні. Під час проведення санкціонованих обшуків на нелегальній оптовій базі в прикордонному районі Закарпаття, правоохоронці вилучили більше 10 тис. коробів цигарок різних марок та виробників без марок акцизного податку та без відповідних документів.

Орієнтована вартість вилученої продукції становить близько 70 млн грн. Окрім того, виявлено тринадцять вантажних автомобілів, які переміщали підакцизну продукцію. Це найбільша партія контрабандних цигарок, вилучених СБУ за всю історію Незалежності України.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 204 та ч. 1 ст. 364 Кримінального Кодексу України для виявлення корупційних зв’язків між організаторами контрабандного каналу та посадовими особами контролюючих органів на державному кордоні.

Операція проводилась спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Хмельницькому під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури.