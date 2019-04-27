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    Британська королева з'явилась на похоронах своєї близької подруги (фото)

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    93-річна королева прибула на похорон в траурному чорному одязі - Британська королева з'явилась на похоронах своєї близької подруги (фото)
    93-річна королева прибула на похорон в траурному чорному одязі
    Фото: hm.queenelizabeth, Instagram

    11 квітня у віці 83 років померла подруга королеви Єлизавети ІІ Джині Карнарвон

    Британська королева Єлизавета II здійснила рідкісний приватний вихід на публіку, відвідавши похорон своєї близької подруги - Джині Карнарвон - леді Порчестер, вдови сьомого графа Карнарвона, яка померла 11 квітня у віці 83 років.

    Про це пише видання Daily Mail

    93-річна королева прибула на похорон в траурному чорному одязі. З прикрас на ній були діамантова брошка і нитка перлів. Єлизавету зустрічав біля каплиці Хайклер в графстві Хемпшир старший син Джині - нинішній граф Карнарвон Джордж, який є хрещеником королеви.

    На похоронах також був присутній також Ендрю Паркер-Боулз - перший чоловік герцогині Корнуольської Камілли, яка зараз заміжня за принцом Чарльзом.

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    Британська королева з'явилась на похоронах своєї близької подруги (фото)
    Британська королева з'явилась на похоронах своєї близької подруги (фото)
    Британська королева з'явилась на похоронах своєї близької подруги (фото)
    Британська королева з'явилась на похоронах своєї близької подруги (фото)
    Британська королева з'явилась на похоронах своєї близької подруги (фото)
    Британська королева з'явилась на похоронах своєї близької подруги (фото)
    Британська королева з'явилась на похоронах своєї близької подруги (фото)
    Британська королева з'явилась на похоронах своєї близької подруги (фото)
    Британська королева з'явилась на похоронах своєї близької подруги (фото)

    Родині графів Карнарвон належить старовинний замок Хайклер, в якому знімалися багато британських фільмів і серіалів, в тому числі популярний телесеріал «Абатство Даунтон».

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