Британська королева з'явилась на похоронах своєї близької подруги (фото)



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93-річна королева прибула на похорон в траурному чорному одязі Фото: hm.queenelizabeth, Instagram

11 квітня у віці 83 років померла подруга королеви Єлизавети ІІ Джині Карнарвон

Британська королева Єлизавета II здійснила рідкісний приватний вихід на публіку, відвідавши похорон своєї близької подруги - Джині Карнарвон - леді Порчестер, вдови сьомого графа Карнарвона, яка померла 11 квітня у віці 83 років.

Про це пише видання Daily Mail

93-річна королева прибула на похорон в траурному чорному одязі. З прикрас на ній були діамантова брошка і нитка перлів. Єлизавету зустрічав біля каплиці Хайклер в графстві Хемпшир старший син Джині - нинішній граф Карнарвон Джордж, який є хрещеником королеви.

На похоронах також був присутній також Ендрю Паркер-Боулз - перший чоловік герцогині Корнуольської Камілли, яка зараз заміжня за принцом Чарльзом.

Родині графів Карнарвон належить старовинний замок Хайклер, в якому знімалися багато британських фільмів і серіалів, в тому числі популярний телесеріал «Абатство Даунтон».