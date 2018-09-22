Британський історик порадив відмовитися від заборони російських ЗМІ



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Фото: Фонд Віктора Пінчука Британський історик Ніл Фергюсон пропонує сміятися з контенту російських ЗМІ

Історик Ніл Фергюсон пропонує сміятися з російських медіа

Обмежування медіа - це хвороба, яка видає себе за ліки. Забороняти можна лише відверті заклики до насильства. Таку думку в інтерв’ю ВВС висловив всесвітньо відомий британський історик Ніл Фергюсон, якого у 2004 році американський журнал Time навіть включив до списку ста найбільш впливових людей сучасності.

На його думку, якщо заборона хейтспічу (мови ненависті) заходить надто далеко, вона перетворюється на цензуру. «Навіть якщо ви вводите якісь обмеження з найкращими намірами, ви не знаєте, як ваші наступники при владі можуть це використати. Тому Україні дуже важливо дбати про те, щоб бути «відкритим суспільством», - наголосив він.

За його словами, найефективніший спосіб боротьби з ворожою пропагандою був у британських медіа під час Другої світової війни. «Там не вводили систематичну цензуру німецького контенту, але у суспільстві було переконання, що цей контент, скоріше за все, неправдивий», - зазначив науковець і порадив Україні застосувати схожий підхід щодо російських медіа.

«Ви не можете їм довіряти, але ви повинні мати змогу їх читати - щоб сміятися з них», - каже Ніл Фергюсон, який є науковцем у Гуверському інституті Стенфордського університету та Центрі європейських студій Гарварда, та виступає з лекціями у різних країнах.