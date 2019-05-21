British Airways закриває рейс з Лондона до Києва



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2 жовтня є останньою датою, коли система дозволяє забронювати рейс

Авіакомпанія British Airways (Велика Британія) має намір закрити рейс Лондон (аеропорт Хітроу) - Київ після 2 жовтня.

Про це свідчать дані на сайті компанії.

Так, 2 жовтня є останньою датою, коли система дозволяє забронювати рейс у цьому напрямку туди-назад.

На сьогодні рейси здійснюватися в понеділок, вівторок, середу, четвер, п'ятницю та неділю.

Нагадаємо, Wizz Air на кілька тижнів восени запустить прямі рейси з Києва у місто Фрідріхсхафен, розташований на березі Боденського озера у Німеччині.

Польоти будуть виконуватися з 18 по 30 вересня на заміну рейсам Київ-Меммінген. При спробі забронювати квитки в Меммінген система бронювання лоукоста видає інформацію, що вильоти та прильоти будуть здійснюватися з Фрідріхсхафена.