Wizz Air запустить рейси з Києва у мальовниче містечко на Боденському озері



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Місто Фрідріхсхафен на березі Боденського озера

Польоти будуть виконуватися з 18 по 30 вересня

Wizz Air на кілька тижнів восени запустить прямі рейси з Києва у місто Фрідріхсхафен, розташований на березі Боденського озера у Німеччині.

Польоти будуть виконуватися з 18 по 30 вересня на заміну рейсам Київ-Меммінген. При спробі забронювати квитки в Меммінген система бронювання лоукоста видає інформацію, що вильоти та прильоти будуть здійснюватися з Фрідріхсхафена, повідомляє avianews.com.

Подібні зміни пов'язані з роботами на злітно-посадковій смузі в аеропорту Меммінгена. Зараз в нічний час підприємство проводить її розширення з 30 до 45 метрів.

Основні роботи заплановані на вересень 2019 року. Для проведення асфальтування повітряні ворота будуть повністю закриті з 17 по 30 вересня.

У той час як Wizz Air вирішив перенести рейси в альтернативний аеропорт, розташований приблизно в 60 км, Ryanair скасує рейси в Меммінген. Відповідні зміни вже внесені в систему бронювання щодо рейсів Львів-Меммінген, які не будуть виконуватися 20, 23, 27 і 30 вересня.

Фрідріхсхафен - невеличке мальовниче містечко, розташоване на березі Боденського озера. Боденське озеро, або, як його ще називають, озеро Констанц, є найбільшою водоймою на південному заході Німеччини, тому місце відоме як регіональний водний курорт.