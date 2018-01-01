Будинок Бандери на Прикарпатті вночі намагались підірвати і спалити

Від вибуху загорілись вхідні двері будинку, проте займання вдалося оперативно ліквідувати

Сьогодні вночі біля оселі голови проводу ОУН Степана Бандери у селі Старий Угринів Івано-Франківської області стався вибух. Про це повідомила прес-секретар обласного управління Нацполіції Мирослава Белдик. Речниця поліції повідомила «Вголосу», що поки дії злочинця кваліфіковано як хуліганство. «Сьогодні вночі невідомий



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Від вибуху загорілись вхідні двері будинку, проте займання вдалося оперативно ліквідувати

Сьогодні вночі біля оселі голови проводу ОУН Степана Бандери у селі Старий Угринів Івано-Франківської області стався вибух. Про це повідомила прес-секретар обласного управління Нацполіції Мирослава Белдик.

Речниця поліції повідомила «Вголосу», що поки дії злочинця кваліфіковано як хуліганство.

«Сьогодні вночі невідомий проник на територію музею у селі Угринів, де народився Степан Бандера, і кинув невідому суміш. Наразі правоохоронці кажуть, що це саморобний вибуховий пристрій. На місці події працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки. З'ясовують усі деталі інциденту.

Попередньо дії зловмисника кваліфіковано як хуліганство, але пізніше, після повного проведення огляду місця події, буде визначена точна кваліфікація», – зазначила Белдик.

Відомо, що від вибуху загорілись вхідні двері будинку, проте займання вдалося оперативно ліквідувати.

Разом з тим, директор музею Степан Лесів у коментарі виданню «Репортер» зазначив, що у музеї є камери відеоспостереження, які, ймовірно, допоможуть правоохоронцям.

«Наробили нам школи трохи, аби привернути увагу. Хто і навіщо – не знаю. Якийсь підлий зрадник. Зараз тут працюють слідчі. У музеї є камери відеоспостереження. Це сталося, як співали Брати Гадюкіни, у лиху годину», – повідомив Лесів.

Додамо, що музей відкрито 30 грудня 2000 року. До цього часу музей діяв в уцілілій кімнаті священичої резиденції, в якій проживала родина Бандерів з 1906 по 1933 рр.

Експозиція музею ілюструє державотворчі процеси початку ХХ століття, розкриває середовище, в якому ріс і виховувася Степан Бандера, а також постать Провідника ОУН, його життя та революційну діяльність. В експозиції можна побачити унікальні матеріали, серед яких речі, що належали сім'ї о. Андрія Бандери.