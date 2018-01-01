Будинок Бандери на Прикарпатті вночі намагались підірвати і спалити
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Від вибуху загорілись вхідні двері будинку, проте займання вдалося оперативно ліквідувати
Сьогодні вночі біля оселі голови проводу ОУН Степана Бандери у селі Старий Угринів Івано-Франківської області стався вибух. Про це повідомила прес-секретар обласного управління Нацполіції Мирослава Белдик.
Речниця поліції повідомила «Вголосу», що поки дії злочинця кваліфіковано як хуліганство.
«Сьогодні вночі невідомий проник на територію музею у селі Угринів, де народився Степан Бандера, і кинув невідому суміш. Наразі правоохоронці кажуть, що це саморобний вибуховий пристрій. На місці події працює слідчо-оперативна група і вибухотехніки. З'ясовують усі деталі інциденту.
Попередньо дії зловмисника кваліфіковано як хуліганство, але пізніше, після повного проведення огляду місця події, буде визначена точна кваліфікація», – зазначила Белдик.
Відомо, що від вибуху загорілись вхідні двері будинку, проте займання вдалося оперативно ліквідувати.
Разом з тим, директор музею Степан Лесів у коментарі виданню «Репортер» зазначив, що у музеї є камери відеоспостереження, які, ймовірно, допоможуть правоохоронцям.
«Наробили нам школи трохи, аби привернути увагу. Хто і навіщо – не знаю. Якийсь підлий зрадник. Зараз тут працюють слідчі. У музеї є камери відеоспостереження. Це сталося, як співали Брати Гадюкіни, у лиху годину», – повідомив Лесів.
Додамо, що музей відкрито 30 грудня 2000 року. До цього часу музей діяв в уцілілій кімнаті священичої резиденції, в якій проживала родина Бандерів з 1906 по 1933 рр.
Експозиція музею ілюструє державотворчі процеси початку ХХ століття, розкриває середовище, в якому ріс і виховувася Степан Бандера, а також постать Провідника ОУН, його життя та революційну діяльність. В експозиції можна побачити унікальні матеріали, серед яких речі, що належали сім'ї о. Андрія Бандери.