Будівлю уряду Молдови оточила поліція (фото)
Члени нового кабінету міністрів Молдови планували прийти до будівлі уряду
Співробітники правоохоронних органів у понеділок, 10 червня, оточили будівлю уряду Молдови.
Про це повідомляє Укрінформ з місця подій.
Напередодні затверджений парламентом нова прем'єр-міністерка країни Майя Санду заявила, що після першого засідання уряду (засідання, за її словами, пройде в будівлі парламенту) члени нового кабінету міністрів підуть до будівлі уряду, яка розташована на площі Великих Національних зборів.
Санду також анонсувала низку кадрових перестановок.
У суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Усього в парламенті Молдови - 101 депутат.
На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.
Того ж дня Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Інстанція вже винесла вердикти про неконституційність обрання Гречаний спікером, а Санду - прем'єр-міністром.
У неділю, 9 червня, Конституційний суд тимчасово відсторонив від посади Ігоря Додона за його відмову розпустити парламент і призначити дострокові вибори, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки президента заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. Філіп, у свою чергу, підписав указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 6 вересня.
Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.
Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.