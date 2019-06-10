Будівлю уряду Молдови оточила поліція (фото)



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Правоохоронці біля будівлі уряду Молдови, 10 червня Фото: Укрінформ

Члени нового кабінету міністрів Молдови планували прийти до будівлі уряду

Співробітники правоохоронних органів у понеділок, 10 червня, оточили будівлю уряду Молдови.

Про це повідомляє Укрінформ з місця подій.

Напередодні затверджений парламентом нова прем'єр-міністерка країни Майя Санду заявила, що після першого засідання уряду (засідання, за її словами, пройде в будівлі парламенту) члени нового кабінету міністрів підуть до будівлі уряду, яка розташована на площі Великих Національних зборів.

Санду також анонсувала низку кадрових перестановок.

У суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Усього в парламенті Молдови - 101 депутат.

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Того ж дня Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Інстанція вже винесла вердикти про неконституційність обрання Гречаний спікером, а Санду - прем'єр-міністром.

У неділю, 9 червня, Конституційний суд тимчасово відсторонив від посади Ігоря Додона за його відмову розпустити парламент і призначити дострокові вибори, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки президента заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. Філіп, у свою чергу, підписав указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 6 вересня.

Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.