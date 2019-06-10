У Держдепі заявили про визнання підсумків виборів у Молдові



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США закликали сторони конфлікту в країні «проявляти стриманість» і вести переговори

Державний департамент США опублікував заяву про визнання виборів у Молдові, відзначивши, що виборча кампанія була конкурентною.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Парламентські вибори 24 лютого були конкурентними та забезпечили повагу основних прав. Воля молдавського народу, виражена в ході цих виборів, повинна поважатися без будь-якого втручання», - заявили в Держдепі.

Також США закликали сторони конфлікту в країні «проявляти стриманість» і вести переговори.

Нагадаємо, парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра. Вранці в неділю Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки президента Республіки. На посаду призначено заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа.



У неділю він підписав указ про проведення дострокових виборів в країні 6 вересня.