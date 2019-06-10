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    МЗС України про ситуацію в Молдові: побоюємося «російського сценарію»

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    МЗС України про ситуацію в Молдові: побоюємося «російського сценарію»

    Україна закликає політичні сили Молдови вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу

    Міністерство закордонних справ України закликало всіх учасників політичної кризи в Молдові діяти в межах правового поля та вирішити конфлікт за допомогою діалогу.

    Відповідна заява опублікована на сайті МЗС.

    «В Україні із занепокоєнням спостерігають за розвитком політичної ситуації у сусідній Молдові. Як держава посередник і гарант, Україна зацікавлена у стабільній, демократичній і європейській Молдові, готова надати, у разі необхідності, сприяння у вирішенні існуючих проблем», — йдеться у повідомленні.

    Україна закликає політичні сили Молдови вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу з метою уникнення силового протистояння.

    «Важливим для країни та безпекової ситуації в регіоні є недопущення зовнішнього втручання, спрямованого на реалізацію російського сценарію федералізації країни», — додали у відомстві.

    Також у МЗС наголосили, що Молдова залишається для України важливим партнером і сусідом, а обидві країни поєднує «спільне європейське майбутнє».

    Нагадаємо, парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра. Вранці в неділю Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки президента Республіки. На посаду призначено заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа.

    У неділю він підписав указ про проведення дострокових виборів в країні 6 вересня. 

    МЗС держава Україна
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