МЗС України про ситуацію в Молдові: побоюємося «російського сценарію»

Відповідна заява опублікована на сайті МЗС.

«В Україні із занепокоєнням спостерігають за розвитком політичної ситуації у сусідній Молдові. Як держава посередник і гарант, Україна зацікавлена у стабільній, демократичній і європейській Молдові, готова надати, у разі необхідності, сприяння у вирішенні існуючих проблем», — йдеться у повідомленні.

Україна закликає політичні сили Молдови вирішувати суперечки шляхом політичного діалогу з метою уникнення силового протистояння.

«Важливим для країни та безпекової ситуації в регіоні є недопущення зовнішнього втручання, спрямованого на реалізацію російського сценарію федералізації країни», — додали у відомстві.

Також у МЗС наголосили, що Молдова залишається для України важливим партнером і сусідом, а обидві країни поєднує «спільне європейське майбутнє».

Нагадаємо, парламент Молдови в ніч на 9 червня призначив уряд і прем'єр-міністра. Вранці в неділю Конституційний суд Молдови ухвалив рішення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки президента Республіки. На посаду призначено заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа.



У неділю він підписав указ про проведення дострокових виборів в країні 6 вересня.