Будівництво дороги через «Барабашово». Харків'яни приїхали протестувати у столицю



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Люди виступають проти будівництва дороги через «Барабашово»

Підприємці стверджують, що дорогу у Харкові будують незаконно

Харківські підприємці провели низку пікетів у Києві, щоб уникнути міжнародного скандалу навколо будівництва дороги через «Барабашово».

Як передає Depo.Харків, сьогодні, 28 липня, у акціях протесту, що пройшли під Офісом президента України, під будівлями Генпрокуратури і посольства Турецької Республіки, взяли участь близько 100 підприємців і мешканців Харкова.

Учасники акцій протесту заявили, що до крайніх заходів їх підштовхнули «незаконні дії міських чиновників, які з численними порушеннями законодавства продовжують будівництво скандальної дороги» через територію торгового центру «Барабашово». «Ні масове обурення людей, ні акції протесту на місці будівництва, ні численні звернення до органів Нацполіції не змогли зупинити свавілля. Більш того, відзначають учасники акції протесту, міська влада остаточно перейшли межу і наймають на захист незаконного будівництва спортсменів, які б'ють активістів», - йдеться у повідомленні.

Пікетувальники вимагали від органів державної влади «припинити незаконне будівництво дороги», забезпечити проведення всіх «передбачених законом експертиз і досліджень», а також покарати винуватців, дії яких призвели до нинішніх численних порушень. Також люди закликали звернути увагу на кричущу бездіяльність поліції, «а, часом, і відверте «покривання» дій молодиків спортивної статури, яких наймають будівельники дороги для силової підтримки незаконного будівництва».

Окремо підприємці звернули увагу на те, що дії харківських чиновників можуть стати причиною міжнародного скандалу, оскільки міська рада «втягнула в незаконне будівництво» зареєстровану в Турецькій Республіці компанію. Підприємці переконані, що участь у незаконному будівництві та використання силових методів тиску на незгодних може істотно похитнути імідж інших турецьких компаній, які вже багато років працюють, зокрема, і з підприємцями ТЦ «Барабашово».

«Змушені констатувати, що міська влада Харкова і, особливо, Харківський міський голова Геннадій Кернес уже тривалий час нехтують нормами закону, чинять свавілля і повністю нехтують думкою харків'ян. Численні кримінальні справи, викриття корупційної діяльності чиновників, протести жителів міста – все сходить з рук «господарям міста». Останньою краплею, що наповнила наш келих терпіння, стала чергова будівельна авантюра Геннадія Кернеса під гаслом «Любити Харків, працювати для людей». Ми не дамо прокласти скандальну дорогу через «Барабашово» на крові десятків тисяч харків'ян. Щиро сподіваємося, що керівництво країни стане на сторону десятків тисяч простих людей, а дипломати знайдуть потрібні аргументи, щоб не дати місцевим ділкам зіпсувати міжнародні відносини, які створювалися роками», - прокоментували акцію протесту організатори.

За результатами пікетів учасники передали листа президенту України Володимиру Зеленському, генеральному прокурору України Ірині Венедіктовій та послу Турецької Республіки в Україні Ягмуру Ахмету Гелдере.

Нагадаємо, що Харківська міська рада ухвалила рішення збудувати нову дорогу, що проходить через торговий центр "Барабашово". Роботи почалися у липні 2020 року. На місці будівництва вже сталася низка конфліктів між підприємцями та особами, котрі проводили роботи або захищали будівельну техніку.