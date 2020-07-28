«Укроборонпром» передав українському війську два відновлені танки «Булат»



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БМ «Булат» – основна бойова машина, що використовується в танкових військах ЗСУ

Відновлені «Булати» успішно пройшли усі необхідні полігонні випробування.

Харківський завод імені Малишева передав для потреб Збройних сил України два відремонтовані та модернізовані танки БМ «Булат». Про це повідомляє пресслужба концерну «Укроборонпром».

«ДП «Завод імені Малишева», що входить до складу ДП «Укроборонпром» станом на липень 2020 року виконав 50% державного контракту з дотриманням обумовлених строків», - йдеться в повідомленні.

За словами гендиректора заводу ім. Малишева Василя Криласа, фахівці не лише провели заводський ремонт машин за технічним станом, але й встановили сучасне обладнання з покращеними характеристиками. Завдяки новій радіостанції та сучасним засобам навігації українські військові зможуть зручніше і оперативніше здійснювати координацію дій і зв’язок між екіпажем та командуванням, а сучасні прилади прицілювання та спостереження дадуть змогу краще контролювати ситуацію, зокрема, в нічний час доби.

Як повідомили в пресслужбі, відновлені «Булати» успішно пройшли усі необхідні полігонні випробування. Зокрема, бойові машини здолали відстань у 100 кілометрів, продемонструвавши відмінну роботу під час руху, показали гідні результати стрільб та інших полігонних тестувань. Після приймально-здавальних випробувань оновлену техніку передано Міністерству оборони України.

Державне підприємство «Завод ім. В.О. Малишева» (м. Харків) спеціалізується на виробництві та модернізації важкої і легкої бронетехніки для Міністерства оборони України та іноземних замовників. Серед основної продукції та послуг підприємства - БМ «Оплот», модернізація танка Т-64 до виду БМ «Булат», бронетранспортери БТР-3, БТР-4, модернізація бронетранспортерів БТР-50.

БМ «Булат» – основна бойова машина, що використовується в танкових військах ЗСУ. Ця бойова машина – глибока модернізація танка Т-64Б. Протягом останніх чотирьох років на заводі імені Малишева відремонтували після пошкоджень у зоні ведення бойових дій на сході держави та передали до українського війська понад півсотні БМ «Булат».