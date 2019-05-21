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    Буковиною пронісся потужний смерч

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    Буревій пронісся Чернівецькою областю, 20 травня 2019 року - Буковиною пронісся потужний смерч
    Буревій пронісся Чернівецькою областю, 20 травня 2019 року

    Ураган виривав із землі дерева

    У Чернівецькій області селом пронісся потужний смерч, який за лічені хвилини вирвав із землі дерева з корінням. Відео з моментом стихійного лиха опублікували очевидці в місцевій Instagram-спільноті.

    За словами авторів відеозапису, потужне природне явище сталося в понеділок приблизно о 20.00 в селі Кам'янка Глибоцького району.

    На відео чути голоси очевидців, які стверджують, що в результаті урагану були вирвані дерева з корінням.

    Поки невідомо, чи є жертви в результаті смерчу і які наслідки стихійного лиха.

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