Буковиною пронісся потужний смерч



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Буревій пронісся Чернівецькою областю, 20 травня 2019 року

Ураган виривав із землі дерева

У Чернівецькій області селом пронісся потужний смерч, який за лічені хвилини вирвав із землі дерева з корінням. Відео з моментом стихійного лиха опублікували очевидці в місцевій Instagram-спільноті.

За словами авторів відеозапису, потужне природне явище сталося в понеділок приблизно о 20.00 в селі Кам'янка Глибоцького району.

На відео чути голоси очевидців, які стверджують, що в результаті урагану були вирвані дерева з корінням.

Поки невідомо, чи є жертви в результаті смерчу і які наслідки стихійного лиха.