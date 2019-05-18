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    Буревій повалив на Житомирщині 100 гектарів лісу

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    Наслідки негоди - Буревій повалив на Житомирщині 100 гектарів лісу
    Наслідки негоди

    Загибель такої кількості дерев може бути оцінена саме як надзвичайна ситуація місцевого масштабу

    У селищі Городниця Житомирської області потужний буревій, який пройшов 16 травня, повалив 100 гектарів лісу. Негода зруйнувала листяні та хвойні насадження, а також теплиці.

    Про це повідомили у Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

    «За класифікатором ознак надзвичайних ситуацій загибель такої кількості дерев може бути оцінена саме як надзвичайна ситуація місцевого масштабу», - йдеться у повідомленні.

    Раніше повідомлялося, що на Житомирщині буревій позривав дахи будинків.

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