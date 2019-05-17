На Житомирщині буревій позривав дахи будинків



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На території Новоград-Волинського та Ємільчинського районів Житомирської області пройшов буревій Фото: ГУ ДСНС України у Житомирській області

В населених пунктах Березинки та Адамове Ємільчинського району частково зруйновані дахи близько 20 житлових будинків та споруд

На Житомирщині рятувальники ліквідовують наслідки буревію, який пройшов територією області напередодні.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Житомирській області.

Зазначається, що 16 травня на території Новоград-Волинського та Ємільчинського районів Житомирської області пройшов буревій. Внаслідок негоди в селах Пилиповичі, Городище та Анета Новоград-Волинського району повністю пошкоджені покрівлі 8 житлових будинків та частково пошкоджені дахи ще в близько 41 оселі та господарських спорудах.

Також три дерева впали на проїжджі частини доріг та пошкодили лінії електропередач.

Крім того, в населених пунктах Березинки та Адамове Ємільчинського району частково зруйновані дахи близько 20 житлових будинків та споруд. В місцевій ЗОШ с. Березинки зірвано з покрівлі 20 листів шиферу. Загиблих та постраждалих немає.

«Рятувальниками проводяться аварійні роботи з відкачування ґрунтових вод з присадибних ділянок та обійсть у приватному секторі смт Городниця Новоград-Волинського району та с. Ковальова Олевського району, де загалом відкачено понад 322 куб. м води», - повідомили в ДСНС.

Загалом по області станом на 06:00 17 травня внаслідок погіршення погодних умов було відключено від електропостачання 9 повітряних ліній по 10 кВ, 182 трансформаторні підстанції та 35 населених пунктів в Новоград-Волинському, Ємільчинському та Олевському районах.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області через сильні дощі виявилися підтопленими майже півсотні будинків.