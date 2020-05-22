Чехія відновлює міжнародне залізничне сполучення
На кордоні будуть здійснюватися вибіркові перевірки, поки кордон не буде відкрито повністю
Чеська Республіка з 25 травня поступово відновлюватиме міжнародне залізничне пасажирське сполучення, припинене 2 місяці тому через пандемію коронавірусу.
Перший потяг вирушить до Німеччини, повідомляє національний перевізник České dráhy.
«Чеська залізниця (ČD) у співпраці з німецьким партнером Deutsche Bahn та державними органами поновить свій перший міжнародний маршрут у понеділок, 25 травня», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що експрес Berliner у свою першу подорож після початку пандемії здійснить за маршрутом Прага-Дрезден-Берлін.
Спочатку виконуватимуться три рейси на день. На кордоні будуть здійснюватися вибіркові перевірки, поки кордон не буде відкрито повністю, і через це час подорожі збільшиться. До того ж, поки не працюватиме вагон-ресторан.
Тим часом, з 15 травня у Чехії поновилися міжміські перевезення.
Кілька днів тому поновив рейси до Німеччини та Австрії приватний автобусний перевізник RegioJet.
До слова, Греція назвала 20 країн, з яких почне приймати туристів. України у списку немає, натомість є Чехія. Жителям наступних двадцяти країн, які, на думку Греції, показали позитивні епідеміологічні дані, буде дозволено в'їхати в країну з 15 червня: Кіпр, Ізраїль, Німеччина, Китай, Австралія, Японія, Данія, Австрія, Болгарія, Сербія, Румунія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина, Норвегія.