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    Чехія відновлює міжнародне залізничне сполучення

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    Потяг вирушить за маршрутом&nbsp;<span>Прага-Дрезден-Берлін</span> - Чехія відновлює міжнародне залізничне сполучення
    Потяг вирушить за маршрутом Прага-Дрезден-Берлін

    На кордоні будуть здійснюватися вибіркові перевірки, поки кордон не буде відкрито повністю

    Чеська Республіка з 25 травня поступово відновлюватиме міжнародне залізничне пасажирське сполучення, припинене 2 місяці тому через пандемію коронавірусу.

    Перший потяг вирушить до Німеччини, повідомляє національний перевізник České dráhy.

    «Чеська залізниця (ČD) у співпраці з німецьким партнером Deutsche Bahn та державними органами поновить свій перший міжнародний маршрут у понеділок, 25 травня», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що експрес Berliner у свою першу подорож після початку пандемії здійснить за маршрутом Прага-Дрезден-Берлін.

    Спочатку виконуватимуться три рейси на день. На кордоні будуть здійснюватися вибіркові перевірки, поки кордон не буде відкрито повністю, і через це час подорожі збільшиться. До того ж, поки не працюватиме вагон-ресторан.

    Поїзди до інших міст, зокрема Гамбурга та Кіля, а також до інших країн Європи планується запустити у червні.

    Тим часом, з 15 травня у Чехії поновилися міжміські перевезення.

    Кілька днів тому поновив рейси до Німеччини та Австрії приватний автобусний перевізник RegioJet.

    До слова, Греція назвала 20 країн, з яких почне приймати туристів. України у списку немає, натомість є Чехія. Жителям наступних двадцяти країн, які, на думку Греції, показали позитивні епідеміологічні дані, буде дозволено в'їхати в країну з 15 червня: Кіпр, Ізраїль, Німеччина, Китай, Австралія, Японія, Данія, Австрія, Болгарія, Сербія, Румунія, Албанія, Північна Македонія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина, Норвегія.

    Німеччина Чехія потяг залізниця карантин транспорт кордон
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