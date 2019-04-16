  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Через невдалу посадку урядового літака паралізований аеропорт у Берліні

    • Розсилка
    <p>На борту літака не було пасажирів</p> - Через невдалу посадку урядового літака паралізований аеропорт у Берліні

    На борту літака не було пасажирів

    Фото: twitter.com/Team_Luftwaffe

    Літак Bombardier Global 5000 змушений був повернутися в аеропорт через технічну несправність

    У Берліні німецький урядовий літак заблокував роботу аеропорту Шенефельд через невдалу посадку на злітну смугу.

    Літак Bombardier Global 5000 змушений був повернутися в аеропорт через технічну несправність, і під час приземлення обидва його крила торкнулися злітно-посадкової смуги.

    «На борту не було пасажирів. Екіпаж проходить медичне обстеження. Літак повертався через несправність після зльоту. Причина розслідується», - йдеться в повідомленні німецьких ВПС, які керують флотом урядових літаків.

    Через інцидент близько двох годин була порушена робота аеропорту, частина рейсів відправлялися з затримкою.

    Пізніше в аеропорту повідомили, що робота відновлена, проте деякі затримки ще можуть статися.

    Шенефельд - один з двох аеропортів, які обслуговують столицю Німеччини. Відкриття нового аеропорту відкладається вже кілька років, планується, що він почне працювати наступного року.

    Раніше повідомлялося, що в Каліфорнії вперше здійснив політ шестимоторний мега-джет виробництва Stratolaunch Systems, який нині вважається найбільшим літаком у світі.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    Німеччина літак аеропорт Берлін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ