Через невдалу посадку урядового літака паралізований аеропорт у Берліні



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На борту літака не було пасажирів Фото: twitter.com/Team_Luftwaffe

Літак Bombardier Global 5000 змушений був повернутися в аеропорт через технічну несправність

У Берліні німецький урядовий літак заблокував роботу аеропорту Шенефельд через невдалу посадку на злітну смугу.

Літак Bombardier Global 5000 змушений був повернутися в аеропорт через технічну несправність, і під час приземлення обидва його крила торкнулися злітно-посадкової смуги.

«На борту не було пасажирів. Екіпаж проходить медичне обстеження. Літак повертався через несправність після зльоту. Причина розслідується», - йдеться в повідомленні німецьких ВПС, які керують флотом урядових літаків.

#Global 5000 der #Flugbereitschaft bei Landung in #Schönefeld mit Bodenberührung beider Tragflächen. Keine Passagiere an Bord. Crew wird medizinisch untersucht. Maschine kehrte aufgrund von Funktionsstörung nach dem Start um. Ursache wird untersucht.#Luftwaffe pic.twitter.com/9vDFM4CgWI — Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) 16 апреля 2019 г.

Через інцидент близько двох годин була порушена робота аеропорту, частина рейсів відправлялися з затримкою.

Пізніше в аеропорту повідомили, що робота відновлена, проте деякі затримки ще можуть статися.

Шенефельд - один з двох аеропортів, які обслуговують столицю Німеччини. Відкриття нового аеропорту відкладається вже кілька років, планується, що він почне працювати наступного року.

Раніше повідомлялося, що в Каліфорнії вперше здійснив політ шестимоторний мега-джет виробництва Stratolaunch Systems, який нині вважається найбільшим літаком у світі.

Джерело: Європейська правда