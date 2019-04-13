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    У США здійснив перший політ найбільший літак у світі

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    У США здійснив перший політ найбільший літак у світі
    Фото: @thejackbeyer

    ﻿Літак сконструйований з 2-х фюзеляжів, розмах крил становить 117 метрів

    У суботу вранці 13 квітня у пустелі Мохава, в Каліфорнії, вперше здійснив політ шестимоторний мега-джет виробництва Stratolaunch Systems, який нині вважається найбільшим літаком у світі.

    Як повідомляє CNN, апарат призначений для запуску космічних ракет-носіїв.

    Фактично, літак Stratolaunch — це гігантська летюча стартова площадка, призначена для запуску супутників на низьку навколоземну орбіту.

    У разі успішних випробувань і старту виробництва подібних літаків компанія Stratolaunch пропонуватиме військовим, приватним компаніям і навіть NASA більш економічний спосіб потрапити в космос.

    Літак сконструйований з 2-х фюзеляжів, розмах крил становить 117 метрів — це більше, ніж у будь-якого літака на планеті. До цього найбільшим вважався Ан-225 «Мрія» з розмахом крил 88 метрів.

    У літака шість двигунів від Boeing 747, довжина судна — 72, 5 метра.

    Планується, що літак запустить перший супутник в 2020 році.

    13 квітня у пустелі Мохава зібралися десятки фотографів, блогерів і прихильників авіакосмічної промисловості, щоб побачити перший політ найбільшого літака.

    Нагадаємо, у грудні 2017 році гігантський літак Stratolaunch пройшов тестовий виїзд на злітно-посадкову смугу авіакосмічного порту Мохаве в Каліфорнії.

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