У США здійснив перший політ найбільший літак у світі

Літак сконструйований з 2-х фюзеляжів, розмах крил становить 117 метрів

У суботу вранці 13 квітня у пустелі Мохава, в Каліфорнії, вперше здійснив політ шестимоторний мега-джет виробництва Stratolaunch Systems, який нині вважається найбільшим літаком у світі.

Як повідомляє CNN, апарат призначений для запуску космічних ракет-носіїв.

Фактично, літак Stratolaunch — це гігантська летюча стартова площадка, призначена для запуску супутників на низьку навколоземну орбіту.

У разі успішних випробувань і старту виробництва подібних літаків компанія Stratolaunch пропонуватиме військовим, приватним компаніям і навіть NASA більш економічний спосіб потрапити в космос.

The Roc has landed! My heartfelt congratulations to everyone at @Stratolaunch! @NASASpaceflight #stratolaunch pic.twitter.com/g8RwZyVbvA