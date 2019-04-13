У США здійснив перший політ найбільший літак у світі
-
Розсилка
Літак сконструйований з 2-х фюзеляжів, розмах крил становить 117 метрів
У суботу вранці 13 квітня у пустелі Мохава, в Каліфорнії, вперше здійснив політ шестимоторний мега-джет виробництва Stratolaunch Systems, який нині вважається найбільшим літаком у світі.
Як повідомляє CNN, апарат призначений для запуску космічних ракет-носіїв.
Фактично, літак Stratolaunch — це гігантська летюча стартова площадка, призначена для запуску супутників на низьку навколоземну орбіту.
У разі успішних випробувань і старту виробництва подібних літаків компанія Stratolaunch пропонуватиме військовим, приватним компаніям і навіть NASA більш економічний спосіб потрапити в космос.
The Roc has landed! My heartfelt congratulations to everyone at @Stratolaunch! @NASASpaceflight #stratolaunch pic.twitter.com/g8RwZyVbvA— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 квітня 2019 р.
Літак сконструйований з 2-х фюзеляжів, розмах крил становить 117 метрів — це більше, ніж у будь-якого літака на планеті. До цього найбільшим вважався Ан-225 «Мрія» з розмахом крил 88 метрів.
Low approach! #stratolaunch @Stratolaunch @NASASpaceflight pic.twitter.com/HxeUmuxsGX— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 квітня 2019 р.
The world’s largest airplane takes flight! @Stratolaunch @NASASpaceflight #stratolaunch pic.twitter.com/jmLs3mpztn— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 квітня 2019 р.
У літака шість двигунів від Boeing 747, довжина судна — 72, 5 метра.
Планується, що літак запустить перший супутник в 2020 році.
13 квітня у пустелі Мохава зібралися десятки фотографів, блогерів і прихильників авіакосмічної промисловості, щоб побачити перший політ найбільшого літака.
Нагадаємо, у грудні 2017 році гігантський літак Stratolaunch пройшов тестовий виїзд на злітно-посадкову смугу авіакосмічного порту Мохаве в Каліфорнії.