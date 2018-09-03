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    Через витік хлору в Кривому Розі постраждала жінка

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    Через витік хлору в Кривому Розі постраждала жінка
    Фото: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

    В ДСНС заявили, що населені пункти в зону можливого хімічного забруднення не потрапляють

    В Дніпропетровській області в результаті витоку хлору на підприємстві в Кривому Розі постраждала жінка.

    Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

    «3 вересня о 8:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про витік хлору на території складу хлору по вул. Нікопольське шосе в Довгинцівському районі міста Кривий Ріг. При переливанні рідкого хлору з танку ємністю 96 кубічних метрів в ємність для транспортування об'ємом 0,8 кубічних метрів на засувці між танком та ємністю не витримав ущільнювач, що спричинило витік 25-30 кг хлору», - заявили в ДСНС.

    Зазначається, що утворилася хмара газоподібного хлору об'ємом приблизно 3 кубічні метри, яка розповсюдилася на площі 100 кв. метрів.  

    Рятувальники ліквідували витік та осадили хмару небезпечної хімічної речовини. Станом на 8:55 витік хлору було локалізовано, о 9:05 - ліквідовано.

    «О 10:20 до лікарні бригадою швидкої допомоги було доставлено оператора  хлорних установок, жінку 1964 року народження, з підозрою на отруєння парами хлору», - повідомили в ДСНС.

    Рятувальники зазначили, що за результатами аварійного прогнозування, зона можливого хімічного забруднення складає приблизно 0,906 кв. км, глибина зони можливого хімічного забрудненого - приблизно 0,38 км, площа зони прогнозованого хімічного забруднення - приблизно 0,226 кв. км. 

    «Населені пункти в зону можливого хімічного забруднення не потрапляють. До найближчого населеного пункту смт Радушне 5 км на південь. Вітер північно-східний 0,5-1 м/с», - заявили в ДСНС.

    Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили про масштабний витік хлору на Дніпропетровщині.

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