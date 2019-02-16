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    Новини

    Черкащанин пересилав старовинні предмети колекціонерам за кордон

    • Розсилка
    У Черкасах СБУ попередила контрабанду предметів старовини до країни ЄС - Черкащанин пересилав старовинні предмети колекціонерам за кордон
    У Черкасах СБУ попередила контрабанду предметів старовини до країни ЄС
    Фото: СБУ

    Правоохоронці виявили в «посилці» ділка колекцію старожитностей, зокрема срібні монети, фібули, а також ювелірні вироби

    Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури попередили у Черкасах контрабандне переміщення культурних цінностей з території нашої держави.

    Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що місцевий житель намагався нелегально переправити автотранспортом міжнародного сполучення сімдесят п’ять предметів старовини до однієї з європейських країн.

    Правоохоронці виявили в «посилці» ділка колекцію старожитностей, зокрема срібні монети, фібули, а також ювелірні вироби, які відносяться до періодів Скіфської та Черняхівської культур.

    У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

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    Черкащанин пересилав старовинні предмети колекціонерам за кордон
    Черкащанин пересилав старовинні предмети колекціонерам за кордон
    Фото: СБУ

    Тривають слідчі дії. 

    Нагадаємо, у Херсоні співробітники Служби безпеки України попередили контрабанду колекції культурних цінностей до однієї з європейських країн.

    Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру планує нелегально переправити до Західної Європи предмети старовини.

    СБУ контрабанда Черкаси кордон
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