Черкащанин пересилав старовинні предмети колекціонерам за кордон



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У Черкасах СБУ попередила контрабанду предметів старовини до країни ЄС Фото: СБУ

Правоохоронці виявили в «посилці» ділка колекцію старожитностей, зокрема срібні монети, фібули, а також ювелірні вироби

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури попередили у Черкасах контрабандне переміщення культурних цінностей з території нашої держави.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що місцевий житель намагався нелегально переправити автотранспортом міжнародного сполучення сімдесят п’ять предметів старовини до однієї з європейських країн.

Правоохоронці виявили в «посилці» ділка колекцію старожитностей, зокрема срібні монети, фібули, а також ювелірні вироби, які відносяться до періодів Скіфської та Черняхівської культур.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 201 Кримінального кодексу України фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Херсоні співробітники Служби безпеки України попередили контрабанду колекції культурних цінностей до однієї з європейських країн.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець обласного центру планує нелегально переправити до Західної Європи предмети старовини.