Черкаський журналіст Вадим Комаров після нападу впав у кому



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Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття у Черкасах журналіста Вадима Комарова

Журналіста Вадима Комарова прооперували, він у комі

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття у Черкасах місцевого журналіста Вадима Комарова. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Черкаської області.

За даними поліції, напад стався сьогодні близько 9 години ранку на одній із вулиць у центрі Черкас. Як стало відомо правоохоронцям, потерпілий йшов вулицею, коли на нього напав невідомий чоловік. Зловмисник завдав журналісту тілесних ушкоджень, після чого зник з місця події.

З тяжкими тілесними ушкодженнями потерпілого доставлено до лікарні. За фактом побиття журналіста відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Особу нападника встановлюють правоохоронці.

Водночас депутат Черкаської міської ради Олександр Радуцький повідомив у Facebook, що Комаров після операції перебуває у комі.

«Вадима Комарова прооперували. Він у комі. Молимося. У нас сім днів», - написав він.

Раніше повідомлялося, що Комаров перебуває в реанімації у дуже важкому стані.