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    Події в Україні

    У Черкасах побили журналіста

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    Комаров&nbsp;часто порушував резонансні теми - У Черкасах побили журналіста
    Комаров часто порушував резонансні теми

    Комаров наразі перебуває в реанімації у дуже важкому стані

    У Черкасах побили місцевого журналіста Вадима Комарова. Про це повідомив голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко на Facebook .

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    Комаров наразі перебуває в реанімації у дуже важкому стані.

    «Журналіст часто порушував резонансні теми, реально дратував багатьох у Черкасах, хто мав велику владу і великі гроші», - додав Томіленко.

    У поліції повідомляють, що відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження).

    Місцеве видання «Прочерк» пише, що побитого журналіста з розбитою головою у суботу близько дев'ятої години ранку побачили перехожі на вулиці на перехресті вулиць Надпільної і Небесної Сотні. Перехожі й викликали «швидку».  У 2016 році журналіста намагалися застрелити.

    Нагадаємо, в селищі Чабани Київської області 6 березня під час зйомок напали на журналістку Катерину Каплюк і оператора Борис Троценко, які працюють у програмі «Схеми: корупція в деталях». Серед тих, хто перешкоджав зйомці, були двоє заступників Чабанівської селищної голови Олександра Киризлиєва. Зокрема, серед нападників були Володимир Чуприна - заступник з питань роботи житлово-комунального господарства, Юрій Бондар - заступник з питань робіт виконавчих органів.

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