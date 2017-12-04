Червоний Хрест відправив гуманітарну допомогу на Донбас

Гуманітарна допомога буде доставлена у Донецьк

Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив 28 вантажівок з гуманітарною допомогою до Донецька. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. «Ще 28 вантажівок з Києва з 45 тоннами гігієнічних наборів, продуктовими наборами загальною вагою 286 тонн, будівельними матеріалами загальною вагою 96 тонн, 60 тоннами



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Гуманітарна допомога буде доставлена у Донецьк

Міжнародний комітет Червоного Хреста відправив 28 вантажівок з гуманітарною допомогою до Донецька. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

«Ще 28 вантажівок з Києва з 45 тоннами гігієнічних наборів, продуктовими наборами загальною вагою 286 тонн, будівельними матеріалами загальною вагою 96 тонн, 60 тоннами сульфату алюмінію, товарами медичного призначення та постільною білизною від Міжнародного комітету Червоного Хреста перетнули лінію розмежування в КПВВ та попрямували до Донецька», — сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Італія надасть Україні €2 мільйони гуманітарної допомоги.

Також начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Віктор Муженко заявив, що Збройні сили України готові й надалі плідно співпрацювати з Червоним Хрестом над вирішенням ключових гуманітарних питань на лінії зіткнення на Донбасі.