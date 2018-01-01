Італія надасть Україні €2 мільйони гуманітарної допомоги

Голова ОБСЄ Анджеліно Альфано запевнив, що українська криза є пріоритетом італійського головування в ОБСЄ

Італія виділить 2 млн євро гуманітарної допомоги для населення України, яке постраждало внаслідок конфлікту на Донбасі. Про це 31 січня повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ Італії. [READ_MORE] «Перебування міністра Анджеліно Альфано в Україні дало йому можливість оголосити про виділення пакету



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Голова ОБСЄ Анджеліно Альфано запевнив, що українська криза є пріоритетом італійського головування в ОБСЄ

Італія виділить 2 млн євро гуманітарної допомоги для населення України, яке постраждало внаслідок конфлікту на Донбасі.

Про це 31 січня повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ Італії.

«Перебування міністра Анджеліно Альфано в Україні дало йому можливість оголосити про виділення пакету гуманітарної допомоги для населення, яке постраждало внаслідок гуманітарної кризи на сході України, на загальну суму 2 млн євро», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 500 тис. євро надійдуть Всесвітній продовольчій програмі (WFP) для доставки продуктів харчування і предметів першої необхідності, 500 тис. євро отримає ЮНІСЕФ на фінансування освітніх програм з мінної безпеки, і 1 млн євро буде виділено Міжнародному комітету Червоного Хреста для забезпечення потреб у галузі охорони здоров'я.

Згідно з повідомленням на сайті італійського зовнішньополітичного відомства після прибуття до Маріуполя Альфано повторив, що українська криза є пріоритетом італійського головування в ОБСЄ, а під час зустрічі на Донбасі з головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Ертугрулом Апаканом висловив йому повну підтримку Італії та заявив, що робота місії в зоні підвищеної небезпеки має важливе значення для реалізації Мінських угод та запобігання небезпечній ескалації конфлікту.

У МЗС Італії також повідомили, що у другій половині дня 31 січня Альфано відбуде до Москви, де вранці 1 лютого зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.