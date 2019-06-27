Чеський уряд уникнув вотуму недовіри
ЄС може звинуватити прем’єр-міністра Чехії в махінаціях із грошовою допомогою
Уряд меншості Чехії, який очолює популістська партія ANO, зміг утримати владу на фоні провалу голосування в парламенті по вотуму недовіри.
Проти уряду проголосували лише 85 із 200 депутатів. Голосування відбулося після дебатів, які тривали 17 годин. Партію влади підтримали соціал-демократи і комуністи, повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Глава партії ANO і прем’єр-міністр країни Андрей Бабіш відкинув всі звинувачення проти себе як спробу дестабілізувати країну.
Главу уряду звинувачують в махінаціях із коштами ЄС в 2000-х роках і в конфлікті інтересів. В попередній доповіді ЄС щодо аудиту використання наданих коштів стверджується, що бізнес-структури Бабіша отримували кошти допомоги із розвитку незаконним чином.
Остаточна доповідь ЄС із цього питання має бути представлена до кінця року.
Нагадаємо, у Чехії 23 червня відбулася найбільша за останні 30 років акція протесту. Понад 250 тисяч чехів у Празі вимагали відставки уряду Андрея Бабіша.