Чеський уряд уникнув вотуму недовіри



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ЄС може звинуватити прем’єр-міністра Чехії в махінаціях із грошовою допомогою

Уряд меншості Чехії, який очолює популістська партія ANO, зміг утримати владу на фоні провалу голосування в парламенті по вотуму недовіри.

Проти уряду проголосували лише 85 із 200 депутатів. Голосування відбулося після дебатів, які тривали 17 годин. Партію влади підтримали соціал-демократи і комуністи, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Глава партії ANO і прем’єр-міністр країни Андрей Бабіш відкинув всі звинувачення проти себе як спробу дестабілізувати країну.

Главу уряду звинувачують в махінаціях із коштами ЄС в 2000-х роках і в конфлікті інтересів. В попередній доповіді ЄС щодо аудиту використання наданих коштів стверджується, що бізнес-структури Бабіша отримували кошти допомоги із розвитку незаконним чином.

Остаточна доповідь ЄС із цього питання має бути представлена до кінця року.

Нагадаємо, у Чехії 23 червня відбулася найбільша за останні 30 років акція протесту. Понад 250 тисяч чехів у Празі вимагали відставки уряду Андрея Бабіша.