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    У світі

    У Чехії понад 250 тисяч громадян вимагали відставки уряду

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    Участь у демонстрації взяли відомі чеські актори, громадські діячі, студентська молодь, родини з дітьми, фермери, підприємці, громадяни усіх вікових категорій як зі столиці, так і з міст і сіл з усієї Чехії - У Чехії понад 250 тисяч громадян вимагали відставки уряду
    Участь у демонстрації взяли відомі чеські актори, громадські діячі, студентська молодь, родини з дітьми, фермери, підприємці, громадяни усіх вікових категорій як зі столиці, так і з міст і сіл з усієї Чехії

    Чехі підозрюють свого прем'єр-міністра у незаконному привласненні великих коштів від ЄС

    У Чехії сьогодні , 23 червня, відбулася найбільша за останні 30 років акція протесту. Понад 250 тисяч чехів у Празі вимагали відставки уряду Андрея Бабіша. Про це повідомляє «Радіо свобода.

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    Зазначається, що протестувальники, які з’їхалися до Праги з усієї країни, вимагають відставки прем’єр-міністра, бо підозрюють його у незаконному привласненні великих коштів від ЄС для своєї фірми Agrofert.

    Також чехи вимагають відставки міністра юстиції Марії Бенешової, яку пов’язують із Бабішем і корупційним скандалом, до якого він причетний. Саме Бабіш призначив Бенешову новим міністром юстиції.

    Організатором демонстрації є громадська організація «Мільйон хвилин для демократії». Її лідер Мікулаш Мінарж зазначив, що в разі, «якби дійшло до відставки прем’єра, то наша вимога була б виконана, і саме це, очевидно, поклало б край демонстраціям».

    Участь у демонстрації взяли відомі чеські актори, громадські діячі, студентська молодь, родини з дітьми, фермери, підприємці, громадяни усіх вікових категорій як зі столиці, так і з міст і сіл з усієї Чехії.

    Андрей Бабіш прийшов до влади на чолі політичного руху ANO, чеський уряд очолив у 2017 році. За оцінкою «Форбс», він є другою найбагатшою людиною в Чехії зі статками у 3,7 мільярда доларів. 23 листопада 2018 року Сенат Чехії не зібрав достатньої кількості голосів для відставки Бабіша після скандалу з його сином. Восени минулого року стало відомо, що Андрей Бабіш-молодший незаконно відвідував анексований Росією Крим.

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