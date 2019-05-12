Чи капітулює «ЛДНР»? У Росії зробили гучну заяву



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Представник РФ на засіданні трьохсторонньої групи звинуватив в утворенні псевдореспублік… Київ

У Росії заявили, що причиною того, що на території Донбасу утворилися так звані республіки «ДНР» та «ЛНР» винен «офіційний Київ». Про це заявив представник Росії на переговорах Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на Сході України Борис Гризлов.

«Донецький і Луганський референдуми стали відповіддю на збройний переворот, на підйом неонацизму, на побиття і вбивства незгодних з новою київською владою, на оголошення і початок каральної операції», - сказав Гризлов.

Представник РФ також зазначив, що капітуляції псевдореспублік не буде, тому що «так жителі Донбасу захищають своє право на життя». Гризлов зазначив, що ці події стали реакцією на грубе порушення прав громадян і агресію із заходу.

«Все, що отримував Донбас від офіційного Києва - це агресія і блокада. Все, що чув Донбас від офіційного Києва, - це погрози та вимоги здатися. Природно, ніякої капітуляції Донецька і Луганська не буде і бути не може. Чи не для цього жителі «ДНР» і «ЛНР» захистили своє право на життя, на гідне майбутнє, на рідну мову і не стертими історичну пам'ять», - додав він.

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