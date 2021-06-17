Чинили сексуальне насильство та співали нацистських пісень: Німеччина виводить солдатів із Литви

Солдат місії НАТО підозрюють у грубих порушеннях під час вечірки, яка була ще 30 квітня

Міністр оборони ФРН Крамп-Карренбауер заявила, що з Литви виводиться підрозділ бундесверу з місії НАТО, яких підозрюють в сексуальному насильстві і екстремізмі. Про це повідомляє DW.

У Литві розгорівся скандал через дії німецьких солдатів з місії НАТО. Вони співали пісні в день народження Адольфа Гітлера, а також здійснювали екстремістські дії і сексуальне насильство.

З 16 червня Бундесвер виводить цілий мотопіхотний взвод і починає розслідування проти своїх військових. Діяння, як повідомляють у Міноборони Німеччини, підривають репутацію німецької армії і будуть покарані з усією суворістю.

Солдат підозрюють у грубих порушеннях під час вечірки, яка була ще 30 квітня. Вона проходила в районі міста Рукла. Військові багато випили, а святкували настільки шумно, що готельний персонал викликав військову поліцію. Згідно з матеріалами справи, один із солдатів спробував вчинити сексуальну наругу над сплячим товаришем, інший знімав те, що відбувається, на відео.

В іншому випадку солдати підозрюються у виконанні нацистських і антисемітських пісень у день народження Гітлера 20 квітня. Про порушення в частині промовчали, а головні підозрювані тиснули на товаришів по службі, щоб вони мовчали. Пізніше також виявили факт зникнення 569 патронів зі складу частини.

Якщо всі факти підтвердяться, то військових, яких звинувачують, звільнять без попередження.

Тим часом, глава МЗС Литви закликав Лукашенка скласти повноваження.