Глава МЗС Литви закликав Лукашенка скласти повноваження

Міністр закордонних справ Ґабріелюс Ландсберґіс закликав Олександра Лукашенка скласти повноваження президента Білорусі. Про це литовський міністр написав на сторінці у Twitter.

Глава литовського МЗС назвав Лукашенка білоруським диктатором.

Ґабріелюс розкритикував Лукашенка за велику кількість політв'язнів у Білорусі.

«Білоруського диктатора Лукашенка не влаштовує присутність понад 400 політв'язнів. Закриття кордонів фактично означає, що вся країна стає одною великою в'язницею для 10 мільйонів громадян. Йди - і нехай буде твій народ!», - заявив Ґабріелюс.

Belarusian dictator Lukashenko is not satisfied with having more than 400 political prisoners. Closing the borders means in effect that the whole country is becoming one big prison for 10 million people. It doesn’t have to take ten plagues. Leave – and let your people be!