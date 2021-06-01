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    Глава МЗС Литви закликав Лукашенка скласти повноваження

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    Ґабріелюс розкритикував Лукашенка за велику кількість політв'язнів у Білорусі

    Міністр закордонних справ Ґабріелюс Ландсберґіс закликав Олександра Лукашенка скласти повноваження президента Білорусі. Про це литовський міністр написав на сторінці у Twitter.

    Глава литовського МЗС назвав Лукашенка білоруським диктатором.

    Ґабріелюс розкритикував Лукашенка за велику кількість політв'язнів у Білорусі.

    «Білоруського диктатора Лукашенка не влаштовує присутність понад 400 політв'язнів. Закриття кордонів фактично означає, що вся країна стає одною великою в'язницею для 10 мільйонів громадян. Йди - і нехай буде твій народ!», - заявив Ґабріелюс.

    Нагадаємо, 24 травня білоруські державні телеканали показали відеозапис з затриманим опозиційним журналістом Романом Протасевичем. На відеозаписі Протасевич із слідами побоїв на обличчі розповідає, що співпрацює з правоохоронцями та дає зізнавальні свідчення. Після цього білоруські телеканали поширили відео з допитом дівчини Протасевича, яку також затримали.

    Також у Білорусі затримали головного редактора порталу новин міста Гродно Hrodna.life Олексія Шота.

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    Теги: МЗС Білорусь Олександр Лукашенко заручники Литва
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    Глава МЗС Литви закликав Лукашенка скласти повноваження