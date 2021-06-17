У Берліні 60 поліцейських постраждали під час виселення сквоту

Близько трьох сотень сквотерів почали кидатися камінням і підпалювати сміття

У Німеччині в середу, 16 червня, шістдесят поліцейських отримали поранення під час спроби виселення сквоту в Берліні. Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що правоохоронці прибули за адресою Рігерштрассе, 94 перед запланованою пожежною інспекцією міських комунальних служб.

Коли копи спробували оточити будівлю, у їхній бік з вулиці і з даху полетіло каміння, а згодом нападники, яких, за даними поліції, було близько 300, почали підпалювати сміття на вулиці.

Як пише видання, після падіння Берлінської стіни в 1989 році чимало студентів, молоді і членів радикальних анархістських груп зайняли покинуті будинки в східних частинах міста.

Однак райони стали модними, а ціни на нерухомість в наступні два десятиліття різко зросли, тож власники почали розганяти сквотерів.