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    У Берліні 60 поліцейських постраждали під час виселення сквоту

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    У Берліні 60 поліцейських постраждали під час виселення сквоту

    Близько трьох сотень сквотерів почали кидатися камінням і підпалювати сміття

    У Німеччині в середу, 16 червня, шістдесят поліцейських отримали поранення під час спроби виселення сквоту в Берліні. Про це повідомляє ВВС.

    Зазначається, що правоохоронці прибули за адресою Рігерштрассе, 94 перед запланованою пожежною інспекцією міських комунальних служб.

    Коли копи спробували оточити будівлю, у їхній бік з вулиці і з даху полетіло каміння, а згодом нападники, яких, за даними поліції, було близько 300, почали підпалювати сміття на вулиці.

    Як пише видання, після падіння Берлінської стіни в 1989 році чимало студентів, молоді і членів радикальних анархістських груп зайняли покинуті будинки в східних частинах міста.

    Однак райони стали модними, а ціни на нерухомість в наступні два десятиліття різко зросли, тож власники почали розганяти сквотерів.

    Теги: сміття ціни час
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    У Берліні 60 поліцейських постраждали під час виселення сквоту