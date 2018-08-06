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    Чиновник Мінмолодьспорту, який фігурував у скандалі з «анонімною» формою, йде у відставку

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    Ігор Гоцул - Чиновник Мінмолодьспорту, який фігурував у скандалі з «анонімною» формою, йде у відставку
    Ігор Гоцул

    Гоцул працював на посаді першого заступника міністра молоді та спорту з 17 грудня 2014 року

    Перший заступник міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул подав заяву про відставку.

    Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на інформацію секретаріату уряду.

    «У секретаріаті Кабінету Міністрів обробляються відповідні матеріали щодо звільнення Гоцула з посади першого заступника міністра молоді та спорту України», - заявили в уряді.

    В свою чергу у міністерстві молоді та спорту повідомили, що Гоцул подав заяву про відставку за власним бажанням.

    Як відомо, Гоцул з 23 березня 2014 року працював заступником міністра молоді та спорту - керівником апарату, а з 17 грудня 2014 року - на посаді першого заступника міністра молоді та спорту.

    Нагадаємо, у цьому році Гоцул потрапив у скандал із формою без національної символіки, у якій збірна України з легкої атлетики виступала на Чемпіонаті світу в Бірмінгемі.

    Читайте матеріал «Главкому»: Cкандал з «анонімною» формою. Чиновників з Мінмолодьспорту викрили у брехні

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