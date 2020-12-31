Члени ДВК потрапили під суд за фальсифікацію результатів виборів мера Львова

10 членів виборчих комісій можуть опинитися за ґратами

10 членів дільничної виборчої комісії судитимуть за фальсифікацію підрахунку голосів під час другого туру виборів мера Львова. Про це повідомляє пресслужба поліції.

22 листопада правоохоронців поінформували про підробку протоколів підрахунку голосів виборців у Сихівському районі міста. Як встановили слідчі, десятеро членів ДВК підписали протоколи про підсумки голосування на дільниці до остаточного заповнення протоколу та не на засіданні комісії, ідеться в повідомленні.

Після цього правоохоронці відкрили справу за статтями про фальсифікацію, підробку, викрадення і пошкодження та знищення документації, вчинене групою осіб. Протягом грудня фігурантам справи слідчі повідомили про підозру у вчиненні правопорушення. Досудове розслідування завершене, обвинувальні акти скеровані на розгляд суду.

Зловмисникам загрожує покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Нагадаємо, у Львові 22 листопада пройшло голосування у другому турі виборів міського голови, до якого потрапили чинний мер Андрій Садовий та представник «Європейської солідарності» Олег Синютка. 25 листопада Садовий став мером Львова учетверте.